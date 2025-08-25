Bivši gradonačelnik Hersona, Volodimir Mikolajenko oslobođen je poslije tri godine provedene u ruskom zarobljeništvu.

Izvor: printscreen X

Volodimir Mikolajenko, bivši gradonačelnik Hersona, oslobođen je nakon što je od aprila 2022. bio u ruskom zarobljeništvu.

Ovu informaciju su preneli MOST, hersonski medij, pozivajući se na izvor iz Kancelarije predsjednika Ukrajine i Mikolajenkove rođake, kao i Suspilne Herson, lokalni ogranak ukrajinskog javnog servisa Suspilne, pozivajući se na Hanu Koršun-Samčuk, Mikolajenkovu nećaku.

У межах чергового обміну полоненими з росією до України вдалось повернути колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка.



Російські окупанти утримували його в неволі від квітня 2022 року. Миколаєнка готували до обміну раніше, але віддав своє місце на пораненому бійцю.pic.twitter.com/EKoMp4baBH — 5 канал (@5channel)August 24, 2025

Njegova nećaka izjavila je za Suspilne da je oslobođen 24. avgusta. Rekla je da se Mikolajenkova supruga čula sa njim telefonom i da je prva stvar koju je bivši gradonačelnik Hersona rekao bila "Slava Ukrajini". Dodala je da ona lično još nije razgovarala s Mikolajenkom i da čeka da joj to bude omogućeno, piše Ukrajinska pravda.

"To je bila samo vrlo kratka poruka da je oslobođen na ukrajinskoj teritoriji, i to je sve. Moja sestra i ja smo dobile poziv od njegove supruge i svi rođaci su obaviješteni", rekla je Koršun-Samčuk.

Podsjećanja radi, prema informaciji MOST-a, Mikolajenko se na početku ruske okupacije pridružio Teritorijalnoj odbrani Ukrajine.

Kasnije je počeo da dobija ponude za saradnju direktno od tadašnjeg saradnika okupacionih vlasti Kirila Stremousova (koji je u međuvremenu poginuo), ali nijednu nije prihvatio. Te ponude su se postepeno pretvorile u prijetnje, rekao je za taj medij.

Ruske snage su ga kidnapovale 18. aprila 2022. U početku je bio zadržan u Hersonu, što se moglo vidjeti u propagandnim video snimcima na kojima se pojavljivao.

Kasnije je, najvjerovatnije, prebačen na Krim ili u Rusiju. Do kraja novembra 2022. njegova sudbina bila je nepoznata.

Звільнений з полону ексмер Херсона Володимир Миколаєнко привітав Херсон з Днем Незалежності.



Звільнили колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка сьогодні, 24 серпня 2025 року, в ході обміну 146 на 146.pic.twitter.com/P1BXSf3Z4j — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua)August 24, 2025

Predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta kasnije su potvrdili da je Mikolajenko bio u ruskom zarobljeništvu.

U maju 2025. pojavila se informacija da je Mikolajenko 2022. odbio razmjenu zarobljenika kako bi teško bolestan ratni zarobljenik mogao da bude oslobođen. Nakon toga, ruska strana ga je uklonila sa spiskova za razmjenu.

Volodimir Mikolajenko bio je gradonačelnik Hersona od 2014. do 2020. godine.