Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao o ograničavanju nuklearnog oružja, uključujući planove da se Kina uključi u napore za denuklearizaciju.

"Govorimo o ograničavanju nuklearnog oružja. U to ćemo uključiti i Kinu. Mi imamo najviše. Rusija je druga, Kina treća", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu.

Rekao je da je Peking iza Vašingtona i Moskve, ali je naglasio njegove rastuće nuklearne kapacitete. "Kina značajno zaostaje, ali će nas sustići za pet godina", rekao je.

Rusija i Sjedinjene Američke Države zajedno posjeduju oko 90% svog nuklearnog oružja, prema podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira u Švedskoj. Procjenjuje se da Kina trenutno ima najmanje 600 nuklearnih bojevih glava.

"Mislim da je denuklearizacija vrlo... velika igra, ali Rusija je spremna da to uradi, a mislim da će i Kina biti spremna da to uradi. Moramo zaustaviti nuklearno oružje. Moć je prevelika", rekao je Tramp novinarima dok je bio domaćin novom predsjedniku Južne Koreje, Li Dže-mjungu.