Jedan od najodlikovanijih ruskih heroja u ratu sa Ukrajinom naložio je svojim vojnicima da namjerno pucaju u njega kako bi sjedio u pozadini i dobio masnu isplatu od države.

Izvor: Kurir

Do tog zaključka su došli ruski istražitelji, koji su takođe utvrdili da su njegova "herojska" djela bila lažna, piše Komersant.

Potpukovnik poznatiji kao "Egzekutor" zbog svoje reputacije visokokvalifikovanog snajperiste, identifikovan je kao organizator masovne vojne prevare u kojoj je učestvovalo 35 oficira i vojnika elitne ruske snajperske jedinice, koja je dio čuvene 83. vazdušno-desantne brigade.

Pripadnici te jedinice su namjerno ranjavali jedni druge da bi od komande dobili gotovo 2,5 miliona dolara u znak pomoći države.

Ali to je bio samo vrh ledenog brijega u otkrivanju istine koja stoji iza vojnog dosijea potpukovnika Frolova, uključujući i njegove tvrdnje da je ubio desetine ukrajinskih vojnika i da je se Konstantin Frolovdam puta ranjen tokom rata, objavio je ruski list.

Tridesetdevetogodišnji oficir je bio miljenik medija, i prošle godine se pojavio u snimku ruskog Ministarstva odbrane:

"Od detinjstva, dužnost i čast za mene nisu bile prazne riječi. Oduvijek sam želio da budem vojnik i to sam i postao", rekao je Frolov prošle godine.

U drugom televizijskom segmentu, Frolov je ispričao grandioznu priču o spasavanju, pa čak i usvajanju mlade djevojčice ranjene tokom ukrajinskog granatiranja, priču za koju se sada vjeruje da je čista fikcija.

"Podigao sam je i nosio, a ona je rekla: "Čiko, spasitelju moj, krvariš". Pogledao sam dole i vidio da sam prekriven krvlju", prisjećao se "Egzekutor" pred kamerama.

Frolov je prvi put kritikovan prošlog juna, nakon što je uzbunjivač prijavio ruskim vlastima prevaru sa lažnim povredama, što je podstaklo istragu.

Ubrzo nakon toga, Frolov je priznao da je tražio od svojih vojnika da pucaju na njega, ali da ne ciljaju vitalne organe.

Takođe, nije se libio da izda sve svoje borce i saučesnike kako bi postigao nagodbu o priznanju krivice sa tužiocima.

"Egzekutor" je tražio da se vrati na front u Ukrajini, ali ga je Kremlj navodno odbio. Bivši oficir se sada suočava sa optužbama za prevaru velikih razmjera, podmićivanje, ilegalnu trgovinu oružjem i municijom i eksplozivnim napravama.

Russia: Over 30 soldiers including brigade commander Lieutenant Colonel Frolov in the 'elite' 83rd Airborne Assault Brigade shot each other to receive compensation for their "combat" injuries, scamming the Kremlin of more than ₽200 million through 2024. ($2.5 million)pic.twitter.com/mVVU3VkzB7 — Igor Sushko (@igorsushko)August 21, 2025

Ova složena šema je sprovedena kako bi se dobile isplate u iznosu od 3 miliona rubalja po osobi, oko 40.000 dolara i plaćeno odsustvo sa fronta.

Povrede su takođe poslužile kao razlog da komandanti insistiraju na dodjeli medalja za hrabrost.

Frolov je odlikovan sa četiri "Ordena za hrabrost", najvišim odlikovanjem za nesebična djela, a takođe je odlikovan i sa dvije medalje za hrabrost i odvažnost.