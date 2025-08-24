Ukrajina je dronovima pogodila nuklearnu elektranu Kursk u toku prethodne noći.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Ukrajina je tokom prethodne noći izvela napad dronovima na nekoliko ruskih energetskih postrojenja i pogođena je nuklearna elektrana Kursk, piše "Rojters". Ova elektrana nalazi se blizu granice sa Ukrajinom i oštećen je pomoćni transformator što je dovelo do smanjenja operativnog kapaciteta za oko 50 odsto prema informacijama ruskih zvaničnika.

Nema povrijeđenih u ovom napadu, izbio je i požar koji je ubrzo ugašen. Takođe, nivo radijacije nije prešao dozvoljene granice.

Fire Breaks Out At Kursk Nuclear Plant | Kyiv's Drone Shot Down#RussiaUkraineWar#WIONOriginalspic.twitter.com/UN4pU1gqPH — WION (@WIONews)August 24, 2025

Oboreno je više od 10 bespilotnih letilica iznad luke Ust Luga u Lenjingradskoj oblasti. Ovu informaciju potvrdio je šef regiona Aleksandar Drozdenko.