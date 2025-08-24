Rusija i Ukrajina razmijenile su danas ratne zarobljenike.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Ruska Federacija i Ukrajina razmijenile su danas ratne zarobljenike, javlja "Skaj Njuz". Ovu informaciju potvrdila je ruska strana, odnosno ruski ministar odbrane.

Rusija i Ukrajina razmijenile su 146 zarobljenika, a pregovorima i cijelim procesom su posredovale Ujedinjenih Arapski Emirati. Ruski zarobljenici su bili upućeni u Bjelorusiju nakon oslobođenja radi pružanja medicinske i psihološke pomoći.

Ruski ministar odbrane je potvrdio da je vraćeno i osam ruskih državljana, stanovnika oblasti Kursk. Da podsjetimo, u toku prethodne noći je ukrajinska vojska izvela strahotiv napad na rusku nuklearnu elektranu Kursk.