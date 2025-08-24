Ukrajina je izvela nove napade dronovima na Moskvu i Sankt Peterburg. Ruski PVO uspio je obori veliki broj letjelica.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Travel And Discover/sputnikportal.net

Ruska protivvazdušna odbrana presrela je dron koji je 23. avgusta letio ka Moskvi, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. On je rekao da se djelovi oborenog drona ispituju na zemlji. Nije bilo žrtava.

Privremeno zatvaranje aerodroma

Kao odgovor na zabrinutost za bezbjednost vazdušnog prostora, ruska federalna avio-agencija Rosavijacija privremeno je obustavila rad više aerodroma u velikim gradovima Volške i Centralne oblasti evropskog dijela Rusije, uključujući Iževsk, Nižnji Novgorod, Samaru, Penzu, Tambov i Uljanovsk.

Ukrajinski zvaničnici često ističu da su ovakvi napadi dronovima usmereni na slabljenje ruskih udarnih sposobnosti.

U Sankt Peterburgu, drugom po veličini gradu Rusije, takođe su prijavljena značajna kašnjenja letova. Nekoliko ruskih avio-kompanija, uključujući Rusiju i Pobjedu, najavilo je promjene u rasporedima letova zbog ograničenja u vazdušnom prostoru, piše Kijev independent.

Oštećenja na stambenom kompleksu

Istog dana, dva prozora su oštećena prilikom obaranja drona iznad stambenog kompleksa "Ogni Zaliva" u Krasnoselskom okrugu Sankt Peterburga, saopštio je zamjenik guvernera Jevgenij Razumiškin putem Telegram kanala.

Guverner Aleksandar Beglov ranije je potvrdio da je dron oboren u Krasnoselskom okrugu i da nije bilo povrijeđenih. Još jedan dron navodno je oboren u Puškinskom okrugu grada.

Masovno obaranje dronova

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom tri sata oboreno i uništeno 32 drona iznad više centralnih regiona.

Kasnije je Ministarstvo navelo da je ukupno 57 ukrajinskih dronova presretnuto iznad više centralnih oblasti i nad Crnim morem.

U gradu Stari Oskol u Belgorodskoj oblasti primijećeni su dronovi i čule su se eksplozije, objavio je prokremljovski Telegram kanal Mash.

Pozivi na pregovore

Ovi izvještaji stižu u trenutku kada i američki predsjednik Donald Tramp i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zagovaraju kraj rata, koji sada traje već 11 godina, ako kao početak sukoba Ukrajine i Rusije uzmemo 2014. godinu i svrgavanje Janukoviča, aneksiju Krima i početak sukoba u Donbasu.

Prethodni pokušaji mirovnih pregovora više puta su propali zbog ultimatuma i rigidnih zahtjeva Kremlja.

Zelenski i dalje insistira na direktnom susretu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom bez preduslova, tvrdeći da bi taj korak mogao da otvori stvarnu mogućnost da se okonča rat punog obima, prenosi Kurir.