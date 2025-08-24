Ukrajina dronovima gađa rafinerije, pumpe i vozove sa gorivom, a samo u avgustu pogođeno je najmanje deset ključnih postrojenja.

Izvor: X/@evgen1232007/Printscreen

Sve intenzivniji ukrajinski napadi na ruske rafinerije i skladišta goriva doveli su do naglog skoka cijena benzina u Rusiji, iako je Moskva uvela zabranu izvoza kako bi obuzdala krizu, piše CNN.

Ukrajina dronovima gađa rafinerije, pumpe i vozove sa gorivom, a samo u avgustu pogođeno je najmanje deset ključnih postrojenja. Među njima je i ogromna rafinerija Lukoil u Volgogradu, najveća u južnoj Rusiji, koja je napadnuta dva puta u razmaku od samo pet dana.

Nestašice benzina već su zabilježene u više ruskih regiona i na Krimu, gdje guverner koga je postavila Moskva probleme pravda "logistikom".

Cijene rastu vrtoglavo - veleprodajna cijena benzina u Sankt Peterburgu porasla je skoro 10% samo tokom avgusta, a od početka godine čak 50%. Analitičari ne očekuju smirivanje krize još najmanje mjesec dana.

Crisis in the Russian Far East.



Comparison of prices at petrol stations

Moscow / Vladivostok

A-92: 60/80 rub/litre (+33%)

A-95: 65/86 (+32%)

A-100: 85/100 (+17%)



Please note that even at these prices there is a queuepic.twitter.com/JFKpMrVQkb — Evgen Istrebin (@evgen1232007)August 22, 2025

Dok ruski potrošači plaćaju rekordne iznose na pumpama, vojni sektor za sada manje trpi posledice, jer se oslanja na dizel čije su zalihe stabilnije.

Kijev u međuvremenu širi arsenal i predstavio je novu krstareću raketu Flamingo, čija bojeva glava od 1.150 kilograma, prema ekspertima, može da napravi razornu štetu ruskim rafinerijama.

Analitičari upozoravaju da bi poremećaji u snabdijevanju mogli dodatno da poguraju inflaciju u Rusiji i natjeraju Kremlj da zabranu izvoza benzina produži i tokom jeseni.