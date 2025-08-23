Sjevernokorejska državna televizija prvi put je emitovala dokumentarac sa snimcima svojih trupa u ukrajinskom ratu, prikazujući borbene operacije u ruskom Kurskom regionu.

Izvor: PICTORIAL PRESS LTD / ALAMY / ALAMY / PROFIMEDIA

Sjevernokorejska državna televizija juče je prvi put emitovala dokumentarni snimak koji prikazuje borbene operacije njenih trupa u ratu u Ukrajini, pružajući rijedak uvid u oružje koje koriste u ruskom Kurskom regionu, izvještava NK njuz, portal specijalizovan za Severnu Koreju.

Prilog Korejske centralne televizije (KCTV) prikazao je pripadnike oružanih snaga DNRK kako koriste raznoliko naoružanje, od protivtenkovskih raketa do višecevnih raketnih bacača. Snimci borbe emitovani su na velikom ekranu tokom koncerta za sjevernokorejske komandante i vojnike koji su se vratili sa bojišta. Događajem je takođe odata počast 101 vojniku koji su poginuli u borbama kod Kurska.

North Korea's Kim kneels before portraits of soldiers killed fighting for Russia against Ukraine, decorates survivorshttps://t.co/dzxchzesDepic.twitter.com/Geyiful8QV — AFP News Agency (@AFP)August 22, 2025

"Ne znam kako da izrazim svoje žaljenje i izvinjenje"

Na ceremoniji u Pjongjangu sjevernokorejski lider Kim Džong Un je prvi put priznao teške gubitke kod Kurska.

"Srce me boli i osjećam gorčinu dok se suočavam sa stvarnošću da se plemenite ličnosti koje su dale svoje dragocjene živote za veliku pobjedu i slavu mogu susresti samo kroz fotografije na spomen-zidu. Dok stojim pred ožalošćenim porodicama palih vojnika, ne znam kako da izrazim svoje žaljenje i izvinjenje što nismo uspjeli da zaštitimo naše dragojcene sinove", rekao je Kim u svom govoru.

"Veliki dio snimka djeluje autentično"

Prilog KCTV-a je bio fokusiran na vojnu snagu i hrabrost sjevernokorejskih trupa u opasnim uslovima, često prikazanim kroz dinamične snimke dronovima. Neki snimci prikazuju sjevernokorejske snage pod vazdušnim napadom, dok drugi prikazuju ukrajinske tenkove koje su navodno uništili vojnici Sjeverne Koreje.

Prema riječima analitičara, veliki dio snimaka djeluje autentično i podudara se sa ranijim izvještajima o taktikama Korejske narodne armije, dok je saradnja sa ruskim snagama prikazana minimalno.

Documentary about North Korea's troops fighting in Kursk.



A 19-minute film telling about North Korea's help in liberating the Kursk region from the Ukrainian army.



The most interesting moments that we had not really seen before:



1:30 - arrival in Russia and preparation…pic.twitter.com/ZhBPJpNrWI — Lord Bebo (@MyLordBebo)August 22, 2025

Prvi dokazi o upotrebi protivtenkovskog raketnog sistema Bulse-4M

Potvrđeno je da su vojnici koristili višecijevni raketni sistem (MLRS) Tip-75 kalibra 107 mm, domaću verziju kineskog sistema Tip-63. Takođe je prikazano kako snage DNRK koriste protivtenkovski raketni sistem Bulse-4M. Iako se sumnjalo na to da Pjongjang isporučuje Rusiji municiju za ovaj sistem, dosad nije bilo dokaza o njegovoj upotrebi kod severnokorejskih trupa.

U prilogu su prikazani i vojnici koji koriste višenamjenski raketni bacač RMG, koji je stručnjak za oružje Just Olimans opisao kao "prilično modernu rusku opremu".

Olimans je takođe identifikovao američki bacač granata Mk 19. Posebno je istaknuto ratovanje dronovima, sa snimcima operatera koji upravljaju FPV kamikaze dronovima, kao i uništenih ukrajinskih vojnih vozila. KCTV je takođe ukratko prikazao postavljanje odbrane od dronova, poput opreme za ometanje.

"Sjevernokorejski vojnici su se zaista dobro opremili", rekao je Olimans, dodajući da snimci "gotovo sigurno" predstavljaju "mjiešavinu insceniranih događaja i borbenih snimaka". Procijenio je da prikazane taktike i oprema odgovaraju ulozi lake pješadije opremljene ruskim oružjem.

Šin Seung-ki, viši analitičar Korejskog instituta za odbrambene analize, smatra da je najvažnija činjenica to što je Severna Koreja naučila kako da "koristi i reaguje na dronove". "Stekli su mogućnosti nadzora i izviđanja u ratnom okruženju i na osnovu toga su naučili kako male taktičke jedinice mogu da manevrišu, reaguju, pronađu neprijatelja i unište ga", rekao je za NK njuz.

"Pokazuju dostignuća, a ne cijelu sliku"

Rjo Hinata-Jamaguči, vanredni profesor na Institutu za međunarodnu strategiju Međunarodnog univerziteta u Tokiju, naglasio je propagandni aspekt snimka, rekavši da Sjeverna Koreja prikazuje "dostignuća" umjesto cjelokupne slike.

"Bilo bi čudno potpuno zataškati nedavno raspoređivanje. To bi bilo uvredljivo i nečasno za vojnike, tako da nije neobično da Severna Koreja sve ovo promoviše", rekao je. S druge strane, Kris Mandej, istraživač Rusije na Univerzitetu Dongseo, rekao je da snimci KCTV-a izgledaju realnije od onoga što su izvještavali ruski mediji, napominjući da su "Kimovi vojnici iskusili moderno ratovanje".

"Sjeverna Koreja mora da opravda raspoređivanje trupa u budućnost"

Analitičari su primijetili da su se snimci skoro u potpunosti fokusirali na sjevernokorejske vojnike, zanemarujući ruskog saveznika. Nam Sung-vuk, profesor na Ženskom univerzitetu Sukmjung, rekao je da je izostavljanje Rusije bilo "neizbežno jer je fokus bio na ohrabrivanju onih koji su se vratili iz borbe".

"Vjerovatno će nastaviti da promovišu ove pojedince kao heroje kroz propagandne napore", rekao je on, naglašavajući potrebu Severne Koreje da "opravda raspoređivanje trupa" u budućnosti. Ranije tokom dana, državna televizija je prikazala kako Kim dodeljuje titulu Heroja Republike komandantima i borcima koji su se vratili iz Kurska.

North Korea’s leader held ceremonies for soldiers reportedly killed fighting for Russia in Ukraine. State media showed Kim awarding medals and attending funerals.



South Korea estimates 15,000 North Korean troops have been deployed, with around 600 casualties.pic.twitter.com/WJCvvRauIZ — DW News (@dwnews)August 23, 2025

Titula Heroj Republike znači da ste zbrinuti doživotno

Sjevernokorejski prebeg i bivši oficir vojske DNRK objasnio je za NK njuz da ta pohvala znači da su njeni dobitnici zbrinuti doživotno.

"Jednostavno rečeno, osoba sa tom titulom dobija sve što Sever nudi. Pomaže pri unapređenjima, a ekonomski, bez obzira na vaš čin, država preuzima punu odgovornost za vaše blagostanje", rekao je.

Sjeverna Koreja je počela da šalje trupe u Ukrajinu u oktobru 2024. godine, nakon godina snabdevanja Rusije municijom, a njene trupe su se pokazale ključnim u ruskim naporima da potisnu ukrajinske snage iz Kurska.