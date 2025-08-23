Ukrajinske vazduhoplovne snage potvrdile su da je u noći 23. avgusta došlo do tragične nesreće u kojoj je poginuo pilot MiG-29, major Sergij Viktorovič Bondar. Nesreća se dogodila prilikom prilaza za sletanje posle borbene misije.

Vazduhoplovne snage Ukrajine saopštile su da je noći 23. avgusta 2025. godine došlo do teške nesreće: MiG-29 borbeni avion se srušio prilikom prilaza za sletanje posle izvršenja borbene misije. U nesreći je poginuo pilot, major Sergij Viktorovič Bondar, rođen 1979. godine.

U zvaničnom saopštenju, objavljenom na Telegram kanalu Vazduhoplovnih snaga, navodi se samo da je pilot izgubio život tokom povratka s zadatka, ali ne i detalji o samoj letjelici. Međutim, vojni izvori potvrđuju da se i avion srušio, jer pilot ne bi mogao nastradati u trenutku prilaza iz drugih razloga osim havarije.

"Noću 23. avgusta, nakon završetka borbenog zadatka i prilikom prilaza za sletanje, poginuo je pilot MiG-29, major Bondar Sergij Viktorovič, 1979. godište", ističe vojni izvor.

Istraga u toku: misterija uzroka

Zvaničnici su potvrdili da je istraga u toku. Analiziraju se sve moguće okolnosti - tehnička greška, ljudski faktor, pa čak i spoljni uticaji.

Neke nezvanične pretpostavke ukazuju da bi avion mogao biti oštećen tokom misije, dok drugi analitičari ne isključuju ni mogućnost neprijateljskog dejstva, iako zvanična potvrda da je letjelica pogođena raketom ili vatrom sa zemlje - još ne postoji.

Ukrajinska komanda, smatraju vojni eksperti, možda već zna tačne okolnosti nesreće, ali se iz operativnih razloga informacije još kriju.

Sedmi izgubljeni borbeni avion 2025. godine

Ova nesreća označava sedmi gubitak borbenog aviona Ukrajine u 2025. godini. Prethodno su OSU izgubile:

tri američka F-16A Block 20 MLU,

dva Su-27,

jedan Mirage 2000-5F.

MiG-29, iako konstrukcija iz sovjetske ere, i dalje je osnovica ukrajinske lovačke avijacije. Gubitak ovog tipa letjelice dodatno slabi sposobnost zemlje da odgovori na vazdušne izazove, jer obuka novih pilota i modernizacija flote napreduju sporo, a tempo ratnih dejstava sve je intenzivniji.

Kontinuirani gubici ukrajinske avijacije

Ukrajinska vojna avijacija trpi ozbiljne udarce. Prema dostupnim podacima, njihovi avioni sve češće postaju mete ruskih PVO sistema i pilota, kako na aerodromima, tako i u vazduhu.

Gubici nisu ograničeni samo na starije sovjetske modele kao što su MiG-29 i Su-27, već i na modernije platforme kao što su američki F-16 i francuski Mirage, koji su ušli u službu tek 2024. i 2025 godine.

U julu 2025. godine, takođe je izgubljen jedan MiG-29, koji je, prema tvrdnjama ruskih izvora, oboren tokom borbenog zadatka. Ovde govorimo isključivo o zvanično priznatim gubicima sa ukrajinske strane.

Ko je bio major Sergij Bondar

Prema podacima iz ukrajinskih vojnih izvora, major Bondar bio je među iskusnijim pilotima u eskadrili MiG-29. Njegovi kolege opisuju ga kao profesionalca koji je obavljao najrizičnije zadatke i bio dio misija koje su odigrale ključnu ulogu u odbrani ukrajinskog vazdušnog prostora.

Njegova pogibija izazvala je talas reakcija i žalosti u vojnoj zajednici i među civilima, jer je bio poznat i kao instruktor mlađim pilotima koji su prelazili na zapadnu tehniku.

Strategijski značaj MiG-29 za OSU

Iako se često posmatra kao zastareo, MiG-29 i dalje ima veliku taktičku vrijednost:

koristi se za presretanje dronova i niskoletećih ciljeva,

pruža podršku trupama na terenu,

služi kao platforma za lansiranje savremenih raketa vazduh-vazduh i vazduh-zemlja.

Njegova mobilnost i pouzdanost čine ga nezamenljivim u situaciji kada su resursi ograničeni, a svaki let nosi veliki rizik.

Pritisak na operativne kapacitete

Podsjetimo, da su "VKS Rusije oborile avion MiG-29 ukrajinskih vazduhoplovnih snaga", navodilo se u zvaničnom saopštenju ruskog vojnog resora poslednji put 16. jula 2025. godine. Lokacija na kojoj je avion oboren tada nije precizirana niti je priložena bilo kakva vizuelna konfirmacija.

Prije toga, dva mjeseca od danas, pravcu kod grada Pokrovsk u DNR, ruska vojska je saopštila kako je oborila ukrajinski lovac MiG-29 koristeći protivvazdušni raketni sistem Buk-M3. Prema tadašnjoj izjavi pripadnika ruske grupacije „Centar“, avion Oružanih snaga Ukrajine pokušao je izvođenje bombarderskog napada, ali je pilot napravio grešku i ušao u zonu dejstva modernizovanog ruskog PVO sistema.

Prema izjavi Ministarstva odbrane Ruske Federacije, njihova PVO oborila MiG-29 još jedan MiG-29 ukrajinskih snaga 25.05.2025 u pravcu Kurska. Istog dana, Ukrajinske vazduhoplovne snage izvijestile su o preciznom vazdušnom napadu na zgradu u ruskoj oblasti Kursk, za koju se veruje da je služila kao baza za ruske operatere dronova. U napadu je korišćen upravo borbeni avion MiG-29, koji je tada lansirao francusku vođenu bombu AASM Hammer.

Svaki novi gubitak aviona dodatno otežava održavanje vazdušne nadmoći i povećava pritisak na preostalu flotu. Obuka novih pilota traje mjesecima, a priliv rezervnih djelova je ograničen sankcijama i problemima sa logistikom.

Analitičari naglašavaju da su OSU primorane da balansiraju između održavanja starih platformi i integracije novih zapadnih sistema, što stvara ozbiljne izazove u planiranju operacija.

Pad MiG-29 i smrt majora Sergeja Bondara još jednom podsjećaju na visoku cijenu svakodnevnog ratnog opterećenja za ukrajinsku avijaciju. Dok istraga tek treba da pruži jasne odgovore o uzrocima nesreće, realnost ostaje ista - flota je sve manja, piloti rade na granici izdržljivosti, a gubici rastu iz mjeseca u mjesec.

Kako se borbe nastavljaju, biće ključno za Ukrajinu da pronađe održivo rešenje za modernizaciju i zaštitu svojih pilota i letelica, kako bi makar ublažila težinu sve većih gubitaka.