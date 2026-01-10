Šef Službe zaštite ovog parka Vuk Saičić poručio je da će nadzornici koji su na terenu pružiti pomoć i podršku lokalnom stanovništvu.

Izvor: NPCG

Obilne padavine koje su uslovile porast vodostaja Skadarskog jezera ugrozile su domaćinstva u priobalju, a posebno su pogođeni mještani Vranjine i Žabljaka Crnojevića. Služba zaštite NP Skadarsko jezero na terenu je danonoćno i nazdornici osim što vrše kontrolu u cilju zaštite prirode, obilaze i područja koja su potencijalno ugrožana od poplava.

“Pozivamo mještane da ukoliko budu ugroženi, primijete da njihovom domaćinstvu prijeti poplava i da im je potrebna evakuacija obrate se za asistenciju i pomoć na broj telefona 067000825. Napominjem da je Služba zaštite na terenu 24 časa“, poručio je Saičić.

Podsjećaju da je nivo vodostaja Skadarskog jezera porastao, te da je ugrozio i neka domaćinstva u priobalju nacionalnog parka.