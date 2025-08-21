Dodao je da su se ukrajinske snage u tom području našle u operativnom okruženju.

Izvor: Ministarstvo odbrane Rusije/Screenshot

Ruske snage probile su ukrajinsku odbranu na jugoistoku Pokrovska, rekao je savjetnik lidera samoproglašene Donjecke Narodne Republike (DNR) Igor Klimakovski u programu ruskog Prvog kanala.

„Jedinice grupe 'Centar' u jugoistočnom dijelu Pokrovska (Rusi ga zovu Krasnoarmejsk), kod sela Čunišino, probile su neprijateljsku odbranu“, rekao je Klimakovski.

Dodao je da su se ukrajinske snage u tom području našle u operativnom okruženju.

„Svi pravci su presječeni, a glavni put koji vodi zapadno od grada je pod našom vatrenom kontrolom. Vode se žestoke borbe“, rekao je Klimakovski.

Prema njegovim riječima, ruska vojska intenzivno djeluje u tom sektoru. „Toliko ozbiljno da je neprijatelj bio primoran da povuče jedan broj svojih borbeno spremnih jedinica ispod Konstantinovke“, dodao je.

Dan ranije, ruske bezbjednosne strukture su tvrdile da se ukrajinske snage stalno povlače kako bi se pregrupisale u ovom delu bojišta kako ne bi završile u lokalnom okruženju.

Klimakovski je naglasio da je Pokrovsk od ključnog značaja za ukrajinsku vojsku jer je jedan od glavnih centara za snabdijevanje preostalih garnizona.

Prema njegovim riječima, zauzimanje tog grada bi omogućilo ruskim snagama da stignu do zapadnih granica DNR i nastave napredovanje ka Zaporoškoj oblasti.