Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) saopštila je da je "spriječila napad na Krimski most, koji je Kijev planirao koristeći automobil napunjen eksplozivom."

Izvor: Printscreen Kurir

FSB je u ponedeljak objavio da je eksplozivom napunjeno vozilo, koje su pripremile ukrajinske obavještajne službe, presretnuto, a da je bomba deaktivirana.

Riječ je o električnom automobilu marke "ševrolet volt", u kojem je bila postavljena snažna improvizovana eksplozivna naprava. Vozilo je, prema navodima, "u Rusiju stiglo iz Ukrajine preko trećih zemalja".

Prema podacima FSB-a, automobil je ušao u Rusiju iz Gruzije. Ukrajinski plan je, navodno, bio da se vozilo kamionom za transport automobila prebaci u južnu Krasnodarsku oblast, a zatim preda drugom vozaču.

Taj vozač je trebalo da "nesvjesno" pređe Krimski most i "postane bombaš samoubica", saopštio je FSB, a prenio RT.

"Uprkos svim pokušajima obmane ukrajinske strane, oficiri FSB-a uspjeli su da na vrijeme otkriju njihove planove, pronađu i deaktiviraju eksplozivnu napravu, kao i da privedu sve koji su učestvovali u njenom transportu na teritoriju naše zemlje", navodi se u saopštenju FSB-a.

FSB je podsjetio da je ovo već drugi pokušaj Kijeva 2025. godine da pokuša da napadne 19 kilometara dug Krimski most (Kerčki most) vozilom napunjenim eksplozivom.

U aprilu je, prema istim navodima, bjeloruska služba bezbjednosti presrela kombi natovaren sa više od 500 kilograma sintetičkog eksploziva, namijenjen za napad na ovaj strateški transportni most koji povezuje Krasnodarsku oblast i Krim.