Ovako je porodica Divac proslavila Božić u Los Anđelesu: Ana sve objavila, Novak odmah reagovao

Ana Divac je podijelila slike sa proslave na Instagramu, uključujući porodičnu fotografiju i trpezu.

Izvor: Instagram

Porodica Divac proslavila je Božić u Los Anđelesu, a sada su se oglasili na mrežama. Kako pravoslavni običaji nalažu, u krugu porodice su obilježili najveći hrišćanski praznik, a na jednu od slika je reagovao i Novak Đoković.

Ana Divac je aktivna na društvenim mrežama, te je na Instagramu je podijelila porodičnu sliku na kojoj vidimo nju, sina Luku, ćerku Petru i Vladu Divca.

Svo četvoro su pozirali u dnevnoj sobi, a osmeh nisu skidali sa lica. Nakon porodične slike, Ana je podijelila i sto na kom se nalazila česnica, kao i kolač.

"Mir Božiji, Hristos se rodi. Srećan Božić", stoji u opisu slika, a Novak je među prvima lajkovao objavu.