Mikrofon je zabilježio zanimljiv razgovor između američkog predsjednika i francuskog predsjednika u privatnom razgovoru.

Izvor: X/Archer83Able/Printscreen

Uoči istorijskog zatvorenog sastanka u Bijeloj kući, na kojem su američki predsjednik Donald Tramp, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i sedam evropskih lidera razgovarali o okončanju rata u Ukrajini, mikrofon je zabilježio zanimljiv razgovor između američkog predsjednika i francuskog predsjednika u privatnom razgovoru.

"Mislim da on (ruski predsjednik Vladimir Putin) želi dogovor. Mislim da želi dogovor, zbog mene, razumiješ li? Koliko god to ludo zvučalo", povjerio se Tramp Makronu u East Roomu.

Trampova izjava u kojoj sugeriše da Putin pokušava lično da mu udovolji u političkom smislu baca dodatno svijetlo na njegovo tumačenje prošlonedeljnog sastanka sa ruskim predsjednikom u Ankoridžu, na Aljasci. Makron je u intervjuu za NBC odmah nakon sastanka upitan o tom trenutku.

"Šta vam je prošlo kroz glavu u trenutku kada vam je predsjednik Tramp to rekao?", pitala je novinarka NBC-a Emanuela Makrona.

"Vaš predsjednik je veoma samouvjeren oko toga da može postići ovaj dogovor, što je odlična vijest za sve nas. Ali, ponoviću. Moramo da se pobrinemo da mir koji se postigne bude dugotrajan i čvrst. Želimo da bude održiv, želimo da Ukrajinci imaju priliku da obnove svoju zemlju nakon rata, da imaju dovoljnu moć odvraćanja da ne budu ponovo napadnuti i, takođe, da Evropljani generalno budu sigurni da će živjeti u miru i bezbjednosti. Ali u svakom slučaju, mislim da je sve što se sada dešava dobro, da je to odlična vijest i mislim da vaš predsjednik ima kapacitet da pregovara o ovoj vrsti mira sa predsjednikom Putinom", rekao je Makron u intervjuu za NBC.