Stiv Vitkof je otkrio da je postignut dogovor sa Rusijom oko uspostavljanja prekida vatre u Ukrajini.

Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Stiv Vitkof, specijalni inostrani izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa, je u intervjuu za "CNN" saopštio da je postignut dogovor sa Ruskom Federacijom i njenim predsjednikom Vladimirom Putinom. Otkrio je da je Putin pristao da popusti u vezi svog ultimatuma za uspostavljanje prekida vatre u Ukrajini.

"Rusi su pristali da popuste u vezi pet ukrajinskih regiona. O detaljima će se razgovarati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u ponedeljak na sastanku u Bijeloj kući u Vašingtonu. Nadamo se da će se donijeti konkretne odluke. Rusija je promijenila stavove od prethodnog sastanka, ali to još uvijek nije dovoljno za cjelokupan sporazum", objasnio je Vitkof.

Potom se osvrnuo na bezbjednosne garancije koje zahtijeva Ukrajina. Putin je pristao na varijantu nalik članu 5 NATO pakta.

"Uspjeli smo da dobijemo sljedeći ustupak: da Sjedinjene Države mogu da ponude zaštitu sličnu Članu 5, što je jedan od pravih razloga zašto Ukrajina želi da bude u NATO savezu. Ovo je prvi put da se Putin sa tim složio", dodao je Vitkof u intervjuu za "CNN".

Da podsetimo, američki predsjednik Donald Tramp oglasio se kratkom i misterioznom porukom na svojoj društvenoj mreži “Truth social” o pregovorima sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i uspostavljanju mira ili prekida vatre u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedeljak 18. avgusta ima zakazan sastanak u Bijeloj kući u Vašingtonu sa Trampom gdje je prethodni put ponižen nakon žestoke svađe pred kamerama, ali ovog puta ne ide sam, već će tu biti i brojni evropski lideri.

“Veliki napredak sa Ruskom Federacijom. Ostanite sa nama”, napisao je on.

U petak 15. avgusta na Aljasci sastali su se Donald Tramp i Vladimir Putin kada su pregovarali o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. U međuvremenu je procurio ultimatum Putina za prekid vatre sa čim se Donald Tramp navodno složio.

Međutim, Zelenski je kategorički odbio predlog o povlačenju trupa iz Donjecka. Nastavak pregovora očekuje se u ponedeljak u Bijeloj kući na velikom sastanku na kom ukrajinski predsjednik neće biti sam ovog puta.