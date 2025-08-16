Volodimir Zelenski odbio je ultimatum Vladimira Putina.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odbio je ultimatum ruskog predsjednika Vladimira Putina da povuče trupe iz Donjecka i Luganska kako bi ruski predsjednik "zamrzao" sukobe na ostalim linijama fronta u Ukrajini, saznaje "Rojters" pozivajući se na izvor blizak ukrajinskom predsjedniku. Nešto ranije danas je "New York Times" objavio ekskluzivno da je Donald Tramp pristao, a sada Zelenski to kategorično odbija.

Ruska vojska kontroliše petinu Ukrajine, odnosno oko tri četvrtine Donjecka. Međutim, ukrajinski predsjednik je poručio jasno i nedvosmisleno da neće biti nikakvog povlačenja ukrajinske vojske iz te oblasti.

Zelenski u ponedeljak 18. avgusta ima zakazan sastanak sa Donaldom Trampom u Bijeloj kući u Vašingtonu. Zbog novonastalih okolnosti, diže se tenzija pred taj susret, naročito u kontekstu prethodnog sastanka u Ovalnoj kancelariji koji se dogodio 28. februara ove godine kada su se žestoko posvađali Tramp i Zelenski pred novinarima.

