Ukrajinski snaperista iz jedinice "Duh" kod Pokrovska sa rekordnih 4.000 metara razdaljine ubio dva ruska vojnika jednim hicem, puškom "Aligator" domaće proizvodnje

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Ukrajinska snajperska jedinica „Privid“ (Duh) postavila je svjetski rekord u najdužoj potvrđenoj razdaljini u ubistvu snajperom.

Kijev post prenosi navode ukrajinskog Difens ekspresa da je snajperista te jedinice s udaljenosti od 4.000 metara jednim hicem pogodio i ubio dva ruska vojnika na području Pokrovska, grada u Donjeckoj oblasti čije zauzimanje Rusi najavljuju od septembra 2024.

Navodi se da je hitac je ispaljen iz snajperske puške "Aligator" kalibra 14,5 mm ukrajinske proizvodnje.

Ukrajinski sajt posvećen vojnim pitanjima navodi da je ubistvo dvojice ruskih vojnika jednim hicem omogućeno dometom te domaće ukrajinske puške i vještinom snajperista "Duha", ali i zahvaljujući pomoći vještačke inteligencije (AI) i navođenja dronom.

"Rekordni hitac je ispaljen 14. avgusta 2025. godine iz puške "Aligator" kalibra 14,5 mm, korišćenjem vještačke inteligencije uz navođenje pomoću bespilotnog kompleksa " napisao je vojni novinar Jurij Butusov.

On je objavio i video snimak snajperiste u akciji.

" Metak je prošao kroz prozor iza kojeg su stajali okupatori (lijevo od cijevi) " dodao je Butusov.

Navodi se da je rekordni pogodak izveden usred intenziviranih ruskih napada na području Pokrovska, gdje se smatra da je Rusija krajem juna rasporedila oko 110.000 vojnika i probila ukrajinske odbrambene linije.

Međutim, ukrajinska vojska je u petak saopštila da je situacija pod kontrolom.

Kurir je krajem prošle godine prenio ispovjest snajperiste Saše zvanog "Duh" koji djeluje u sektoru Pokrovska i tada je ratnom izvještaču italijanskog lista Korijere dela sera priznao da je ubio 147 neprijateljskih vojnika i objasnio strategiju njegove jedinice "Duhovi iz Bahmuta", nazvane po ukrajinskom gradu koji su Rusi zauzeli u proleće 2023.

Jedinica o kojoj piše Difens ekspres je vjerovatno ta ista, ali nije jasno da li se radi o istom snajperisti.

Navodi se da je prethodni svjetski rekord u najdužoj potvrđenoj razdaljini u ubistvu snajperom takođe pripadao ukrajinskim trupama i to 58-godišnjem snajperisti iz Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU) koji je pogodio je metu sa daljine od 3.800 metara koristeći pušku "Gospodar horizonta" domaće proizvodnje.

"Aligator" je puška ukrajinske proizvodnje koju isporučuje harkovski "XADO-Holding".

Kalibra je 14,5 mm, a početna brzina metka po izlasku iz cijevi je od 980–1.000 metara u sekundi.

Puška teži 25 kilograma, što se smatra normalnim za njen kalibar.

" Da je puška bila lakša, trzaj bi bio mnogo jači " piše Difens ekspres.