Vladimir Putin je rekao Donaldu Trampu da bi okončao rat ako Ukrajina preda region Donjeck Rusiji, otkriva "Telegraph".

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ruski predsjednik je naveo da bi napravio nespecificirane teritorijalne ustupke u korist Kijeva u zamjenu za kontrolu nad istočnom oblašću bogatom mineralima.

Prema izvještajima, ti ustupci mogli bi da se odnose na male djelove teritorije koje Rusija kontroliše u Sumiju i Harkovu, dok bi frontovi na jugu Ukrajine ostali zamrznuti.

Njegovi zahtjevi su iznijeti od strane američkog predsjednika tokom razgovora sa Volodimirom Zelenskim, predsjednikom Ukrajine, i grupom evropskih lidera nakon njihovog susreta u Aljasci.

Detalji mirovnog samita u Enkoridžu dodatno će pojačati strahovanja da će Zelenski biti pod pritiskom da preda teritoriju i prihvati brojne ruske zahtjeve kao dio Trampove žurbe da okonča rat.

"Tramp želi da se ovo završi što prije, i mislim da neće dugo trajati", rekao je jedan evropski zvaničnik za "Telegraph".

Zelenski je jasno stavio do znanja da nije spreman da razgovara o predaji teritorija koju Rusija još ne kontroliše kao dio bilo kakvog mirovnog sporazuma.