Donald Tramp navodno podržava predlog Vladimira Putina o uslovima za uspostavljanje prekida vatre u Ukrajini.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp se navodno slaže sa predlogom ruskog predsjednika Vladimira Putina o uslovima uspostavljanja prekida vatre u Ukrajini, piše "New York Times" pozivajući se na dvojicu visokih evropskih zvaničnika. Putin je iznio zahtjev da Ukrajina mora da povuče trupe iz Donjecka.

Nakon što se sastanak završio, koji je trajao oko tri sata, Tramp je odmah telefonom pozvao evropske saveznike. Ispričao im je zahtjev ruskog predsjednika i napomenuo je da vjeruje da bi mir mogao da bude postignut ako ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pristane da "preda" region Donjecka ruskoj strani.

Ako Ukrajina pristane, Putin bi "zamrzao" ostale djelove fronta. Britanski "Tajms" navodi da bi čak ruski predsjednik dao pisane garancije da neće napadati ni Ukrajinu, ni druge evropske zemlje.

Zelenski u ponedeljak 18. avgusta ima zakazan sastanak sa Donaldom Trampom u Bijeloj kući u Vašingtonu. Njihov prethodni sastanaku Ovalnoj kancelariji se održao 28. februara i nije prošao dobro. Izbila je žestoka svađa Trampa i Zelenskog i kulminiralo je izbacivanjem ukrajinskog predsjednika.

Pogledajte fotografije svađe Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog na prvom sastanku u Bijeloj kući 28. februara