Obavezni prekid vatre mora biti početni korak, prije svih ostalih akcija.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

Evropske zemlje i Ukrajina predstavile su alternativni predlog takozvanom "ruskom planu prekida vatre“, koji bi trebalo da posluži kao osnova za buduće razgovore između Donalda Trampa i Vladimira Putina. Ovo izvještava The Wall Street Journal, pozivajući se na dva informisana evropska zvaničnika, prenosi Evropska pravda.

Prema predlogu Kijeva i njegovih partnera, obavezni prekid vatre mora biti početni korak, prije svih ostalih akcija. Bilo kakva "teritorijalna razmena“ bila bi moguća samo na recipročnoj osnovi tako da bi, ako bi Ukrajina povukla svoje trupe iz određenih područja, Rusija morala da učini isto u drugim zonama.

"Nemoguće je započeti proces na takav način da predate teritoriju usred sukoba“, objasnio je jedan izvor.

Predlog takođe zahtijeva da svi teritorijalni ustupci Kijeva budu praćeni čvrstim bezbjednosnim garancijama, posebno mogućnošću ukrajinskog pristupanja NATO-u, prenosi Ukrajinska pravda.

Prema izvorima WSJ-a, cilj plana je da Evropa i Ukrajina uspostave zajedničku "crvenu liniju“ koja će važiti za sve buduće pregovore sa Rusijom.

Ovaj predlog je predstavljen u subotu na sastanku savjetnika za nacionalnu bezbjednost. SAD su predstavljali potpredsednik DŽ. D. Vens, državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnici predsjednika Trampa, Stiv Vitkof i Kit Kelog. Evropski delegati su naglasili da se budućnost Ukrajine ne može odlučiti bez njenog učešća i da će Evropa nastaviti da pruža vojnu i finansijsku podršku Ukrajini bez obzira na stav SAD, prema izvoru WSJ-a.

Kontrapredlog dolazi uoči planiranog sastanka između Trampa i Putina 15. avgusta na Aljasci i usred medijskih spekulacija da Vašington i Moskva traže sporazum o okončanju rata u Ukrajini priznavanjem ruske okupacije djelova teritorije osvojenih tokom agresije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je ranije naglasio da je "rešenje ukrajinskog teritorijalnog pitanja već u Ustavu Ukrajine“.

Prema nekim američkim i britanskim medijima, Tramp navodno razmatra da pozove Zelenskog na sastanak sa Putinom na Aljasci. Naime, izvori bliski američkom predsjedniku kažu da on "ima veliku nadu“ da će ukrajinski lider biti uključen.

Visoki zvaničnik administracije rekao je za NBC News da je trilateralni sastanak i dalje "apsolutno“ moguć, dok je drugi zvaničnik upoznat sa razgovorima rekao da se "o tome razgovara“.

Međutim, zvanični poziv još nije razmatran sa Kijevom...

"Trenutno je Bijela kuća fokusirana na planiranje bilateralnog sastanka koji je zatražio predsjednik Putin“, objasnio je visoki zvaničnik Bijele kuće.