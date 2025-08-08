Bijela kuća se oglasila o sastanku Donalda Trampa i Vladimira Putina. Susret je zakazan za kraj sledeće nedelje.

Zvaničnik Bijele kuće saopštio je danas da je sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina zakazan za kraj sledeće nedelje, prenosi "Skaj Njuz". Lokacija je i dalje nepoznata, o tome dvije strane diskutuju, ali moguće države domaćini su Italija (Rim), Ujedinjeni Arapski Emirati ili Mađarska.

Takođe, nije poznat tačan datum osim da je okvirno sastanak zakazan za kraj sledeće nedelje. Još jedna stvar je nepoznata, a to je da li će njemu prisustvovati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Zvaničnik Bijele kuće je otkrio predstavnicima medija da je Rusija iznijela listu zahtjeva koja mora da se ispuni da bi se uspostavio prekid vatre. Vašington sada pregovara sa svojim evropskim saveznicima i partnerima, kao i sa Ukrajinom, da bi svi pristali na to.

Sa druge strane, Ukrajina podsjeća i Amerikance i Evropljane da neće pristati ni na kakve teritorijalne ustupke. To je njihov ultimativni zahtjev koji ponavljaju kad god se ova tema potegne.

Donald Tramp i Vladimir Putin

Da podsjetimo, italijanska premijerka Đorđa Meloni pozvala je Trampa i Putina na sastanak u Italiju. Međutim, Rusiji to nikako ne odgovara iz dva razloga.

Poljski premijer Donald Tusk je danas razgovarao telefonom sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Napomenuo je da je moguće da “Rat u Ukrajini bude pauziran”.

“Postoje određeni signali, to mi govori i intuicija da je moguće zamrzavanje konflikta. Ne želim to da nazovem krajem rata, ali zamrzavanjem konflikta da.

To je moguće da se dogodi prije ili kasnije. Postoji nada da se to desi.

Danas je poslednji dan za ultimatum. Predsjednik Zelenski je oprezan, ali i optimističan.

Ukrajinska strana je naklonjena Evropi, uključujući i Poljsku, i žele da mi učestvujemo u budućem prekidu vatre koji bi kasnije, vremenom, doveo do mira. Želimo mir i mi, to bi imalo pozitivan učinak za našu bezbjednost“, objasnio je Tusk.

U srijedu 6. avgusta u Moskvi su se sastali Vladimir Putin i Stiv Vitkof, Trampov specijalni izaslanik. Sastanak je trajao tri sata i glavna tema bila je rat u Ukrajini.

Šta je Tramp rekao o sastanku u Moskvi?

Američki predsjednik kratko se oglasio nakon sastanka u Moskvi. Odmah je obavijestio i pojedine evropske saveznike, ali nije precizirao na koga je tačno mislio.

“Moj specijalni izaslanik, Stiv Vitkof, je danas imao vrlo produktivan razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Veliki napredak je ostvaren.

Obavijestio sam i neke evropske saveznike. Svi se slažu da ovaj rat mora da se završi, radićemo svi na tome u narednim danima i nedeljama“, rekao je Tramp u srijedu.

Šta je Rusija rekla nakon sastanka?

Nije se Vladimir Putin lično oglasio, ali jeste njegov pomoćnik Jurij Ušakov koji se kratko obratio predstavnicima medija nakon završenog sastanka. Rekao je da je razgovor bio “koristan i konstruktivan”.

“Ruska Federacija dobila je neke signale od Trampa i vratila je neke signale drugoj strani. Predsjednik Putin i Vitkof su razgovarali takođe i o strateškom partnerstvu Rusije i Sjedinjenih Država”, kratak je bio Ušakov u srijedu.