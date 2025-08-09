Zelenski je naglasio da ovaj rat mora biti okončan, i Rusija ga mora okončati.

Izvor: DIA Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da "Ukrajinci neće dati svoju zemlju okupatorima" nakon što je Donald Tramp rekao da će se sastati sa Vladimirom Putinom sljedeće nedelje i da kraj rata mora da uključuje "neku razmjenu teritorija".

Komentarišući planirani sastanak Donalda Trampa i Vladimira Putina, Zelenski je rekao da bi svaki mirovni sporazum koji isključuje Kijev doveo do "mrtvih rješenja".

"Ukrajinci brane svoje. Čak i oni koji su uz Rusiju znaju da ona čini zlo. Naravno, nećemo davati Rusiji nagrade za ono što je učinila. Ukrajinski narod zaslužuje mir. Ali svi partneri moraju da shvate šta je dostojan mir", objavio je Zelenski.

Kako je naglasio, ovaj rat mora biti okončan, i Rusija ga mora okončati. Prema njegovim riječima, kako prenosi Ukrinform, Rusija ga je započela i odugovlači, ne slušajući nikakve rokove, "i to je problem, a ne ništa drugo".

"Odgovor na ukrajinsko teritorijalno pitanje je već u Ustavu Ukrajine. Niko neće i ne može da odstupi od ovoga. Ukrajinci neće dati svoju zemlju okupatoru", rekao je šef ukrajinske države.

Dodao je da spreman, zajedno sa Trampom i drugim partnerima, da radi na pravom, a što je najvažnije, trajnom miru miru koji se neće srušiti zbog želja Moskve. Zelenski je izrazio zahvalnost svim Ukrajincima na jedinstvu i zajedništvu.

"Ukrajina postoji. Hvala svim našim vojnicima što su sačuvali našu nezavisnost. Budite čvrsti. Ovo je naša zemlja, mi smo Ukrajina. Slava Ukrajini!", napisao je on.

Zelenski je napomenuo da je Tramp je najavio da će se sastati sa Putinom na Aljasci, "veoma daleko od ovog rata koji se vodi na našoj zemlji, protiv našeg naroda i koji se još uvijek ne može okončati bez nas, bez Ukrajine, saopštila je pres-služba ukrajinskog predsjednika.

"Putin nije vjerovao u naš narod i zato je donio ovu svoju beznadežnu odluku da pokuša da osvoji Ukrajinu. To je bila njegova glavna greška ignorisao je Ukrajince", rekao je Zelenski, dodajući da vjeruje u ukrajinski narod.

(The Guardian/MONDO)