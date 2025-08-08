Donald Tusk je razgovarao sa Volodimirom Zelenskim i dao je nagoveštaj mogućeg zamrzavanja konflikta u Ukrajini.

Izvor: 2020 Images / Alamy / Profimedia

Premijer Poljske Donald Tusk razgovarao je danas telefonom sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim uoči mogućeg sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, američkog predsjednika. Prema njegovim riječima, konflikt na istoku Evrope mogao bi da se pauzira na određeno vrijeme, odnosno da se zamrzne, prenosi britanski "Gardijan".

"Postoje određeni signali, to mi govori i intuicija da je moguće zamrzavanje konflikta. Ne želim to da nazovem krajem rata, ali zamrzavanjem konflikta da.

To je moguće da se dogodi prije ili kasnije. Postoji nada da se to desi.

Danas je poslednji dan za ultimatum. Predsjednik Zelenski je oprezan, ali i optimističan.

Ukrajinska strana je naklonjena Evropi, uključujući i Poljsku, i žele da mi učestvujemo u budućem prekidu vatre koji bi kasnije, vremenom, doveo do mira. Želimo mir i mi, to bi imalo pozitivan učinak za našu bezbjednost", objasnio je Tusk.

Da podsjetimo, u srijedu 6. avgusta u Moskvi su se sastali Vladimir Putin i Stiv Vitkof, Trampov specijalni izaslanik. Sastanak je trajao tri sata i glavna tema bila je rat u Ukrajini.

Šta je Tramp rekao o sastanku u Moskvi?

Američki predsjednik kratko se oglasio nakon sastanka u Moskvi. Odmah je obavijestio i pojedine evropske saveznike, ali nije precizirao na koga je tačno mislio.

“Moj specijalni izaslanik, Stiv Vitkof, je danas imao vrlo produktivan razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Veliki napredak je ostvaren.

Obavijestio sam i neke evropske saveznike. Svi se slažu da ovaj rat mora da se završi, radićemo svi na tome u narednim danima i nedeljama“, rekao je Tramp u srijedu.

Šta je Rusija rekla nakon sastanka?

Nije se Vladimir Putin lično oglasio, ali jeste njegov pomoćnik Jurij Ušakov koji se kratko obratio predstavnicima medija nakon završenog sastanka. Rekao je da je razgovor bio “koristan i konstruktivan”.

“Ruska Federacija dobila je neke signale od Trampa i vratila je neke signale drugoj strani. Predsjednik Putin i Vitkof su razgovarali takođe i o strateškom partnerstvu Rusije i Sjedinjenih Država”, kratak je bio Ušakov u srijedu.