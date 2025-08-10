Evropski zvaničnici su iznijeli kontrapredlog za Donalda Trampa.

Evropski zvaničnici su u subotu, piše "Wall Street Journal", Sjedinjenim Američkim Državama predstavili svoje predloge za mir u Ukrajini, dok se američki predsjednik Donald Tramp pripremao za razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata, prenosi Rojters.

Tramp je u petak objavio da će se sa Putinom sastati na Aljasci 15. avgusta, rekavši da je blizu dogovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Detalji mogućeg dogovora još nisu objavljeni, ali je Tramp rekao da bi uključivao "izvjesnu razmjenu teritorija na obostranu korist". To bi moglo da znači ukrajinsko odricanje od značajnih djelova svoje teritorije, što je ishod koji, kako tvrde Kijev i njegovi evropski saveznici, samo podstiče rusku agresiju.

Potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens sastao se u subotu u Velikoj Britaniji sa ukrajinskim i evropskim saveznicima kako bi razgovarali o Trampovoj inicijativi.

Prema pisanju "Wall Street Journal-a", evropski zvaničnici su iznijeli kontrapredlog koji uključuje zahtjeve da se prekid vatre dogovori prije bilo kakvih drugih koraka, kao i da svaka razmjena teritorija mora da bude recipročna, uz čvrste bezbjednosne garancije.

"Ne možete započeti proces tako što ćete usred borbi predati teritoriju", citira list jednog evropskog pregovarača. Evropski zvaničnici koje je kontaktirao Rojters nisu mogli da potvrde te navode.

Zelenski je sastanak ocijenio kao konstruktivan.

"Svi naši argumenti su saslušani". rekao je u obraćanju Ukrajincima.

"Put ka miru za Ukrajinu mora biti određen zajednički, i to samo zajedno sa Ukrajinom. To je ključno načelo", dodao je.

Ranije je odbacio bilo kakve teritorijalne ustupke, poručivši da "Ukrajinci neće dati svoju zemlju okupatoru".

Francuski predsjednik Emanuel Makron takođe je naglasio da Ukrajina mora imati ulogu u svim pregovorima.

"Budućnost Ukrajine ne može se odlučivati bez Ukrajinaca, koji se bore za svoju slobodu i bezbjednost već više od tri godine", napisao je na X-u nakon, kako je rekao, razgovora sa Zelenskim, njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i britanskim premijerom Kirom Starmerom.

"Evropljani će nužno biti dio rešenja, jer je u pitanju i njihova sopstvena bezbjednost. Potrebni su jasni koraci."

Zelenski je poslednjih dana intenzivno razgovarao sa ukrajinskim saveznicima nakon što je Trampov izaslanik Stiv Vitkof u sredu posetio Moskvu, što je Tramp opisao kao "veliki napredak".

"Potrebni su jasni koraci, kao i maksimalna koordinacija između nas i naših partnera", poručio je Zelenski ranije na X-u.