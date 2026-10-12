Primjena “Euro modela” povećaće godišnje troškove zarada u Deponiji sa 3,7 na pet miliona eura, zbog čega će preduzeće morati da smanji ostale izdatke, uključujući sredstva planirana za investicije i razvoj, kazao je za Dan direktor Deponije Aleksandar Božović.

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Naveo je da su Sekretarijatu za finansije dostavili predlog u skladu sa uputstvima koja su dobili. On je istakao da se dobijena uputstva odnose na utvrđivanje zarade prema minimalnim iznosima za određeni nivo stručne spreme. Prema najavljenom modelu, od 1. januara zarade bi trebalo da iznose 1.000 eura za zaposlene sa osnovnom školom, 1.250 eura za one sa srednjom stručnom spremom i 1.400 eura za zaposlene sa fakultetskom diplomom, piše Dan.

“Po tom obračunu kako smo dobili uputstvo povećanje bi iznosilo 21 odsto. Međutim, realno povećanje će biti 35 odsto”, rekao je Božović.

Preduzeće Deponija trenutno broji 268 zaposlenih, od pomoćnih radnika do visokoškolaca. Za njihove zarade, kako je kazao Božović, godišnje se izdvaja 3,7 miliona eura, dok će nakon povećanja biti potrebno dodatnih 1,3 miliona.

“To možemo da finansiramo, uz eventualno manje korekcije cijena. Međutim, sa druge strane, nećemo imati novca za investicije i razvoj preduzeća. Mi nijesmo preduzeće koje ima javnu funkciju i koje se finansira iz budžeta, već sve troškove moramo da pokrijemo sopstvenim prihodima. Ta sredstva su nam neophodna da bismo normalno funkcionisali, pa ćemo morati da smanjimo sve ostale izdatke”, kazao je Božović.

Božović je istakao da se za sada ne očekuje povećanje cijena usluga za građane, osim ukoliko to bude predviđeno zakonom i odlukama nadležnog regulatora, koji je počeo da se bavi ovim pitanjem.

“U tom dijelu se nećemo mnogo pitati, jer će odluka zavisiti od regulatora. Postoji mogućnost da povećamo cijene usluga koje pružamo drugim opštinama”, rekao je Božović, javlja Dan.