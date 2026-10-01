Milatović je to kazao na okruglom stolu posvećenom Euro modelu, koji je njegov kabinet organizovao u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da javnost i dalje nema dovoljno jasnih informacija o Euro modelu, ističući da su otvorena važna pitanja koja se odnose na održivost programa, politiku zarada i budućnost penzionog sistema.

Milatović je to kazao na okruglom stolu posvećenom Euro modelu, koji je njegov kabinet organizovao u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici.

Prema njegovim riječima, javna rasprava o programu trebalo je da bude održana ranije, odnosno prije nego što su zakonska rješenja usvojena na sjednici Vlade Crne Gore.

„Danas smo se okupili na ovom okruglom stolu povodom Euro modela, kako bismo imali diskusiju kakva je vjerovatno trebalo da bude organizovana i od strane drugih institucija u ovoj zemlji prije nego što su ovi zakoni usvojeni prije nekih desetak dana na Vladi Crne Gore“, kazao je Milatović, prenosi RTCG.

On je naveo da se nakon povratka iz Njujorka detaljnije upoznao sa programom, zbog čega je, kako je kazao, smatrao važnim da se o njegovim efektima razgovara javno i argumentovano.

„Ne postoje jasni podaci u odnosu na sve djelove programa. Sve je zavijeno određenim velom tajne“, rekao je Milatović.

Predsjednik je saopštio da su na skup bili pozvani premijer, ministar ekonomskog razvoja, ministar finansija i ministarka rada, ali da nijedan od predstavnika Vlade nije prisustvovao debati.

„Niko od predstavnika Vlade nije želio da se odazove ovoj javnoj debati, što mislim da je izuzetno loša praksa i nastavak prakse, odnosno načina na koji je ovaj program predstavljen javnosti“, naveo je Milatović.

Kao ključne teme za dalju raspravu Milatović je izdvojio tri pitanja.

Prvo se, kako je kazao, odnosi na dugoročnu održivost Euro modela, za koju javnosti, prema njegovoj ocjeni, još nijesu predstavljeni dovoljno jasni podaci.

„Prvo pitanje jeste da li je program kao takav održiv. To je ono što nije predstavljeno“, kazao je Milatović.

Druga tema koju je izdvojio jeste politika zarada, naročito odnos primanja zaposlenih sa srednjim i visokim obrazovanjem. Milatović je ukazao na razliku koja, kako je naveo, postoji između premije za visoko obrazovanje u državama Evropske unije i razlike predviđene kroz domaći model, prenosi RTCG.

„U zemljama Evropske unije taj premijum na visoko obrazovanje u odnosu na srednju školu iznosi od 30 do 50 odsto. Razlika između minimalne zarade za ljude sa srednjom školom i visokoobrazovane ljude svedena je na nekih desetak odsto. A priori se šalje pogrešna poruka prema ulaganju u obrazovanje“, rekao je Milatović.

Kao treće pitanje, koje je ocijenio i najkompleksnijim, naveo je budućnost penzionog sistema Crne Gore.

„Euro model je nastavak onoga što je započeto Evropom sad 2 u dijelu potpunog ukidanja doprinosa za PIO i postavlja se pitanje kako će u budućnosti izgledati penzioni sistem Crne Gore. Odgovor na to pitanje svi imamo pravo da znamo“, poručio je Milatović.

Milatović je istakao da bi u okviru javne debate trebalo analizirati i posljedice programa po zaposlene, privredu, lokalne samouprave, javne finansije, kao i državna preduzeća.

„Mislim da je dobro da postoji razmjena mišljenja kako bi na kraju cjelokupna javnost dodatno razumjela sve aspekte ovog programa“, zaključio je Milatović.

Iz njegovog kabineta ranije je saopšteno da je cilj okruglog stola bio okupljanje predstavnika institucija, stručne javnosti i akademske zajednice, kako bi se kroz otvorenu i argumentovanu diskusiju razmotrili različiti aspekti Euro modela, uključujući njegove moguće ekonomske i institucionalne posljedice.