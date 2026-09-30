Đeljošaj očekuje da će primjena Euro modela doprinijeti ekonomskom rastu i predstavljati dodatni podsticaj razvoju privrede.

Izvor: Đorđe Cmiljanić/Vlada Crne Gore

Ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj saopštio je novinarima da je na sjednici Vlade podržao Euro model, koji premijer Milojko Spajić od januara predlaže kao osnov za povećanje minimalnih zarada na iznos od 1.000 do 1.400 eura, prenosi Mediabiro.

Đeljošaj očekuje da će primjena Euro modela doprinijeti ekonomskom rastu i predstavljati dodatni podsticaj razvoju privrede.

“Vjerujem da privreda i privatni sektor imaju dileme, ali mislim da ćemo to razriješiti u narednom periodu. Napraviću paralelu. Privatnik sam, imam svoju firmu. Izračunao sam da ću sljedeće godine od profita izdvojiti 45 hiljada više za svoje radnike. To je investicija u firmu. U ljude. Ja tako vidim. Mislim da to tako treba da vidi i privreda i da se pripremimo za ono što dolazi“, istakao je Đeljošaj.

Prema njegovim riječima, primjena Euro modela mogla bi da dovede do dodatnog priliva između 700 miliona i milijardu eura na tržište, koji bi se, kako je naveo, usmjeravao ka trgovini, proizvodnji i turizmu.

“Ne treba da se plašimo novih ideja. Vjerujem da je Euro model investicija. Glasao sam za veći standard građana, bez obzira što će privrednici imati veći trošak“, naglasio je Đeljošaj.

Govoreći o podršci privrednom sektoru, Đeljošaj je kazao da bi država trebalo da poveća iznos bespovratnih sredstava namijenjenih kompanijama i proizvodnji.

“Jesam za to da kao država podržimo kompaniju, proizvodnju. O tome pričam duži period. Dajemo četiri-pet miliona eura podršku. Ta bespovratna sredstva bih i povećao. Treba da omogućimo privredi da proširi svoju ekonomiju. Mi smo napravili fokus da idemo u razvoj, boju infrastrukturu, da podržimo privredu da ima veću proizvodnju. To ne može preko noći. Ono što budemo radili u ovom mandatu, tek ćemo da vidimo za pet ili deset godina. To su dugoročni projekti“, naglasio je Đeljošaj.

Osvrnuo se i na pitanje budućnosti Fonda PIO, poručivši da iza tog sistema mora da stoji država i da je državni budžet njegova ključna garancija.

“Nema tog novca koji je stabilniji u državi od budžeta. Važno je da država stoji iza Fonda PIO. Nema te priče poput – ja sam uplaćivao deset godina u Fond i šta sada sa mojim novcem. Nema veće garancije za Fond od države“, zaključio je Đeljošaj.