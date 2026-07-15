“Nakon te uplate kupoprodajna cijena za brodove biće u potpunosti izmirena”, navode iz Ministarstva.

Izvor: Crnogorska plovidba

Danska kompanija K/S Navision grupa koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda Crnogorske plovidbe iz Kotora trebalo bi do kraja jula da isplati preostali iznos od 450.000 dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva kojim rukovodi ministar Filip Radulović.

Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbjeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova.

“Nakon te uplate kupoprodajna cijena za brodove biće u potpunosti izmirena”, navode iz Ministarstva.

Odluku o prodaji jedina dva broda kojima je ova državna kompanija raspolagala ,,Kotor“ i ,,21. maj“ Vlada je, na prijedlog resora Radulovića, donijela sredinom septembra prošle godine na jednoj od brojnih elektronskih sjednica. Iz Vlade je ranije saopšteno da je „Kotor“ prodat za 5,75 miliona, a „21. maj“ za 7,5 miliona dolara.

Nedavno je Radulović saopštio da je to bio jedini mogući potez, ispravan i državnički. Stručna javnost je tvrdila da je ta cijena daleko ispod tržišne, a sam postupak prodaje netransparentan, problematizujući što država nije našla druge načine da spasi brodove i kompaniju.

Brodovi Crnogorske plovidbe su kupljeni 2012. godine, preko kredita kineske Eksim banke. Koštali su 55,8 miliona dolara, sa kamatom od 12,1 milion dolara, što je sve ukupno iznosilo 68,9 miliona dolara. Rok otplate kredita je bio 15 godina, sa grejs periodom od pet godina.

Rate za kupovinu ovih brodova bile su u potpunosti vraćene kineskoj Eksim banci, iako je država, kao garant za taj kredit, isplatila veći dio tog duga zbog nemogućnosti kompanije da sama to učini.

“Prema raspoloživim podacima, Crnogorska plovidba ima dug prema državi u iznosu od oko 35 miliona eura”, kazali su iz Ministarstva.

Na pitanje da li Crnogorska plovidba ima dugova prema drugim dobavljačima, navode da se ne radi o značajnim iznosima.

“Postoje samo tekuće obaveze koje nastaju u vezi sa redovnim funkcionisanjem kompanije, odnosno troškovi neophodni za obavljanje administrativnih i drugih poslova”, kažu iz Ministarstva.

To znači da ova kompanija koja, kako su kazali iz Ministarstva, ne posjeduje nijednu drugu imovinu, i dalje funkcioniše na papiru iako nema osnovnih sredstava za rad. Podrazumijeva se da sve ovo vrijeme, od septembra prošle godine, redovno teku obaveze za plate menadžmentu i ostalim zaposlenima.