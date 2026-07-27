Ministar pomorstva Filip Radulović saopštio je da je predao dužnost ministra saobraćaja novoimenovanom ministru Radošu Zečeviću.

Izvor: X/Filip Radulović

Na društvenoj mreži X zahvalio je saradnicima na predanom radu i posvećenosti tokom prethodnog perioda.

“Vjerujem da će se započeti projekti nastaviti istim intenzitetom i očekujem da će fokus ostati na razvoju saobraćajne infrastrukture, unapređenju vazdušnog, drumskog i željezničkog saobraćaja, kao i na stvaranju modernog i efikasnog saobraćajnog sistema u interesu svih građana”, napisao je Radulović u objavi na mreži X.