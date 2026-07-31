Ministarstvo najavilo nastavak inspekcijskih kontrola i poručilo da će protiv investitora koji grade bez dozvole biti podnošene i krivične prijave.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine nastavilo je tokom prethodne dvije sedmice pojačani inspekcijski nadzor na području Opštine Žabljak i u naselju Komarnica, na teritoriji Opštine Šavnik, s ciljem provjere stanja u prostoru nakon orto-foto snimanja iz 2025. godine.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, tokom kontrola izvršen je nadzor nad ukupno 54 objekta. Za 48 objekata donijeta su rješenja o zabrani daljeg izvođenja radova, dok će za šest objekata biti donijeta rješenja o rušenju jer nijesu evidentirani na orto-foto snimku iz 2025. godine.

Iz Ministarstva upozoravaju da će svaki slučaj u kojem se utvrdi da je investitor nastavio radove uprkos izrečenoj zabrani biti predmet prinudnog rušenja, po istom principu koji je primijenjen u decembru prošle godine.

Navodi se da se akcija pojačanog inspekcijskog nadzora sprovodi u koordinaciji građevinskih inspektora i službenika Uprave policije – Sektora za borbu protiv kriminala, odnosno Odjeljenja za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala, finansijskih istraga, borbe protiv korupcije i ekološkog kriminala.

Iz Ministarstva poručuju da će pojačane kontrole biti nastavljene i u narednom periodu, te da će građevinski inspektori, u skladu sa zakonom i bez izuzetka, preduzimati upravne i druge zakonom propisane mjere protiv svih koji izvode radove bez potrebne dokumentacije.

Istovremeno, protiv svih lica za koja bude utvrđeno da grade bez izdate građevinske dozvole, u saradnji sa Upravom policije biće podnesene krivične prijave u skladu sa članom 326a Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ministarstvo je poručilo da će, u saradnji sa nadležnim institucijama, nastaviti sa dosljednom primjenom zakonskih propisa radi zaštite prostora, suzbijanja nelegalne gradnje i očuvanja javnog interesa.