Viktor Živojinović je potvrdio vezu sa Aleksandrom Gašić, koja je odmah osvojila simpatije njegove porodice

Izvor: instagram/_akaaa__

Viktor Živojinović nedavno je potvrdio vezu sa Aleksandrom Gašić, nakon što je ona na svom Instagram profilu objavila njihove zajedničke fotografije.

Pored odmora sa porodicom Živojinović, Aleksandra je uz njihovu podršku i savjete pokrenula i sopstveni biznis. Kako se navodi, iako njihova veza traje kratko, Viktor i Aleksandra se odlično slažu, zbog čega je želio da ona provede ljeto sa njim i njegovom porodicom na njihovoj jahti.

„Viktor cvjeta i vidi se da je veoma zaljubljen u Aleksandru. Ubrzo nakon što su započeli vezu odlučio je da je upozna sa cijelom porodicom, koja je takođe oduševljena njome. Pozvali su je i na ljetovanje, pa sada Aleksandra uživa sa njima na porodičnoj jahti“, rekao je izvor za Informer.

Aleksandra je po profesiji šminkerka, a već duže vrijeme planira razvoj sopstvenog brenda. Uz savjete Lepe Brene i iskustvo porodice Živojinović u biznisu, napravila je prve korake u realizaciji te ideje.

Iako se ne bavi javnim poslom, Aleksandra privlači pažnju na društvenim mrežama, gdje njen Instagram profil prati više od 40.000 ljudi.

Vidi opis Brena i Boba podržali novu snahu u biznisu: Živi život na visokoj nozi, a sada pokreće sopstveni brend (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/Mirjana Antonovic Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Facebook/Mirjana Antonovic Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Facebook/Mirjana Antonovic Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Facebook/Mirjana Antonovic Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Facebook/Mirjana Antonovic Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Facebook/Mirjana Antonovic Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/lepabrenaa Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/lepabrenaa Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa Br. slika: 11 11 / 11

Radi kao šminkerka i ima 40.000 pratilaca

Aleksandra je po profesiji šminkerka, ali je veoma ambiciozna i već duže vrijeme planira pokretanje sopstvenog brenda. Presudan korak napravila je uz podršku Lepe Brene, koja ima bogato iskustvo u svijetu mode i biznisa kroz sopstvenu liniju čarapa.

Folk zvijezda joj je, kako se navodi, pružila korisne poslovne savjete i smjernice za pokretanje brenda.

Iako nije dio javne scene, Aleksandra privlači veliku pažnju na društvenim mrežama. Njen Instagram profil prati više od 40.000 ljudi, a prema objavama na mrežama, vodi luksuzan život.