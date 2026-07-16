U Opštini Žabljak danas je Dan žalosti povodom tragične smrti dvadesetčetvorogodišnjeg D. Š., koji je juče izgubio život u saobraćajnoj nesreći.

Izvor: MONDO

Tim povodom otkazani su svi događaji u organizaciji Opštine Žabljak i opštinskih preduzeća. Zastave na zgradi Opštine, kao i na objektima preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava, spuštene su na pola koplja, saopšteno je iz Opštine.

Podsjećamo, mladić iz Žabljaka stradao je juče oko 5.30 časova u mjestu Javorje, kada je automobil kojim je upravljao sletio sa kolovoza. Prema dostupnim informacijama, u vozilu nije bilo drugih putnika, prenosi RTCG.