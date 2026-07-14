Policija Žabljaka, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Pljevljima, identifikovali su, pronašli i u policijske prostorije doveli devet osoba za koja se sumnja da su juče narušila javni red i mir u Žabljaku.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Od tih osoba, kako se navodi, su oduzeta tri vozila, a obrada je u toku, dok će nadležni tužilac izvršiti pravnu kvalifikaciju događaja odnosno izjasniti se da li se u događaju stiču bitni elementi krivičnog djela ili prekršaja.

Kako dodaju iz policije, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Žabljak je, naime, juče, 13.07.2026. godine oko 17.25 časova, telefonskim putem obaviještena da je došlo do narušavanja javnog reda i mira ispred jednog ugostiteljskog objekta u Njegoševoj ulici u Žabljaku.

"Na lice mjesta su, odmah po prijemu, upućeni policijski službenici, ali su se lica koja su narušila javni red i mir već bila udaljila sa lica mjesta vozilima. Na lice mjesta je zatim pristigla još jedna patrola, kao i Interventna grupa Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja. Dolaskom na lice mjesta zatečeno je više svjedoka, a šest lica je sa lica mjesta upućeno na ukazivanje ljekarske pomoći", navodi se u saopštenju Uprave policije.

O događaju i sa podacima koji se odnose na vozila i osobe koje su se udaljila sa lica mjesta su, kako navode, upoznate susjedne organizacione jedinice policije.

"Nakon određenog vremena, službenici Stanice policije Šavnik su na području Šavnika zaustavili tri vozila – „Audi Q7“, „BMW X“ i „VW Touareg“. U vozilima se nalazilo ukupno devet lica, osam lica iz Nikšića – D.N, I.Z, S.Z, M.J, I.B, Z.B, R.B. i M.B. i jedno lice iz Slovenije – G.B. Zbog postojanja sumnje da su zaustavljena lica upravo lica koja su učestvovala u incidentu ispred ugostiteljskog objekta u Žabljaku, izvršen je pregled lica i vozila, kojom prilikom je M.J. policijskim službenicima dobrovoljno predao nož na rasklapanje. Pregledom vozila i lica nisu pronađeni drugi predmeti i stvari koje se shodno zakonu mogu oduzeti. Ovih devet lica je dovedeno u policijske prostorije Odjeljenja bezbjednosti Žabljak", piše u saopštenju.

Od osumnjičenih se u policijskim prostorijama prikupljanju obavještenja na zapisnik, a obavještenja se istovremeno prikupljaju i od povrijeđenih – oštećenih lica u događaju, kao i svjedoka.

"Na osnovu do sada preduzetih policijskih mjera i radnji, sumnja se da je ispred ugostiteljskog objekta u Žabljaku došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom, u kojem je učestvovalo više lica koja su međusobno razmijenila udarce, a u kojem događaju je povrede u tuči zadobilo pomenutih šest lica. Cjelokupni spisi predmeta biće dostavljeni nadležnom državnom tužiocu na ocjenu i mišljenje, radi pravne kvalifikacije događaja. Tri vozila, u kojima su se nalazila ova lica, su privremeno oduzeta i biće predmet vještačenja", zaključuje se u saopštenju.