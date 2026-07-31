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"Klali su ga razbijenom flašom": Jeziva ispovijest o noći kada je Laušević ubio dvojicu mladića, konobarica istrčala

"Klali su ga razbijenom flašom": Jeziva ispovijest o noći kada je Laušević ubio dvojicu mladića, konobarica istrčala

Autor Dragana Tomašević
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Bila je potrebna jedna noć i jedna rečenica da Žarko Laušević od najuspešnijeg glumca postane osuđenik

"Klali su ga razbijenom flašom": Jeziva ispovijest o noći kada je Laušević ubio dvojicu mladića, kon Izvor: Youtube printscreen / KLASIK

Čuveni glumac Žarko Laušević, poznat po ulogama u filmovima i serijama poput „Sivog doma“, „Braće po materi“ i „Boja na Kosovu“, preminuo je u 63. godini nakon teške bolesti.

Osim po velikim ulogama, javnost ga pamti i po tragičnom događaju iz 1993. godine u Podgorici, kada je nakon sukoba sa grupom mladića usmrtio dvojicu i ranio jednog. Zbog toga je prvo osuđen na 15 godina zatvora, potom kazna smanjena na 13, a iza rešetaka je proveo četiri godine i sedam mjeseci.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

U autobiografiji „Godina prođe, dan nikad“ Laušević je opisao događaje te noći.

„Nisam učinio ništa što bi moglo da isprovocira svađu. Prišao je još jedan momak i ja sam udaren. Guran sam, vučen, udaran… Za trenutak sam izgubio svijest.“

 „Oslobodila se torba u kojoj je bio pištolj. Uspio sam da izvučem oružje, ali napad nije prestao. Pucao sam, ne znam koliko puta. Imao sam užasan osjećaj straha.“

Laušević je naveo da je pištolj počeo da nosi nakon prijetnji koje je dobio zbog uloge Svetog Save u istoimenoj predstavi.

„Ubio sam dva momka koji su tek krenuli u život. Da nisam, bili bismo mrtvi i Mili i ja. Nikad sebi neću oprostiti“, napisao je glumac.

Prema svjedočenju konobarice Dragice Bogavac, koja je bila u lokalu te noći, sve se dogodilo nekoliko minuta nakon ponoći.

„Svi momci su bili mirni. Braća Laušević su naručila pivo i knedle. Kada je izbila tuča, sve se odjednom preselilo u mali prostor bašte. Tada je počela pucnjava.“

Izvor: printscreen/youtube/SERGiO Go

Ona je ispričala da je istrčala iz lokala sa kuhinjskim nožem u ruci, kojim je prethodno sjekla salatu.

„U tom trenutku iz bašte je istrčao mladić držeći se za stomak i pao ispred mene na trotoar. Nož mi je ispao iz ruku“, ispričala je Bogavac.

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Tagovi

Žarko Laušević glumac

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