Kako navode iz Aerodroma, jedan od razloga za stvaranje dodatnog pritiska na terminal bile su i vanredne situacije, odnosno preusmjeravanje letova.

Izvor: MONDO

Mali aerodrom sa velikim brojem putnika – tako bi se ukratko mogla opisati situacija na tivatskoj vazdušnoj luci tokom ljetnje sezone. Zbog gužvi, dugog čekanja i opterećenosti terminala, negativne komentare na društvenim mrežama ostavili su i brojni strani putnici. Ipak, dok ne dođe do proširenja kapaciteta, značajniji nivo komfora za putnike teško je očekivati. Iz Aerodroma poručuju da će se do tada truditi da organizacijom ublaže posljedice velikog priliva putnika, piše RTCG.

Aerodrom Tivat posljednjih dana privlači pažnju javnosti, kako zbog infrastrukturnih ograničenja, tako i zbog scena velikih gužvi koje se povremeno pojavljuju tokom ljetnje sezone. Iz uprave ističu da je trajno rješenje moguće jedino uz ozbiljna ulaganja u proširenje kapaciteta.

Kako navode iz Aerodroma, jedan od razloga za stvaranje dodatnog pritiska na terminal bile su i vanredne situacije, odnosno preusmjeravanje letova.

"U danima koji su nastupili nakon tog dana, 24. i 25., dakle petak i subota, imali smo i više putnika na dnevnom nivou opsluženih, do 11.500 putnika, gdje nismo imali takve scene i gdje su stvari funkcionisale, možemo reći, zadovoljavajuće", ocijenio je direktor Aerodroma Tivat, Ivan Rakočević.

Ipak, problem predstavljaju i ograničeni kapaciteti objekta. Terminal 1 izgrađen je prije dvije decenije, kada su potrebe bile znatno manje, dok danas kroz njega prolazi višestruko veći broj putnika od prvobitno planiranog, prenosi RTCG.

"Zgrada je projektovana na način da u jednom trenutku, u vršnom satu, može da primi do 650 putnika u odlascima. Mi nerijetko u istom trenutku, to stalno ponavljamo, imamo i preko 1.500 putnika", poručio je Rakočević.

Direktor Aerodroma Crne Gore, Roko Tolić, naglasio je da organizacija može samo djelimično ublažiti problem koji zahtijeva infrastrukturno rješenje.

"Zaista, u uslovima koji se godinama ne mijenjaju, ne može ljudski kapacitet nadomjestiti ono što bi efikasna infrastruktura trebala", kazao je direktor Aerodroma Crne Gore, Roko Tolić.

Do proširenja terminala, veći komfor za putnike neće biti moguć, ali iz Aerodroma najavljuju da će nastaviti da unapređuju organizaciju rada. U funkciju je stavljen i Terminal 2, koji omogućava dodatnu podršku u opsluživanju odlazaka.

"Terminal 2 smo stavili u potpunu upotrebu, i hendikep tog terminala jeste što mi iz njega možemo opslužiti samo odlazne avione, dakle ne dolazne, isključivo odlazne. Za sada radimo do 8 aviona na dnevnom nivou, dakle opsluživanje", istakao je Rakočević.

Vanredna preusmjeravanja letova i dalje ostaju moguća, pa će putnici, pored avionske karte, u određenim situacijama morati da imaju i dodatnu dozu strpljenja. To će, kako se očekuje, biti realnost sve dok se ne realizuju veća infrastrukturna proširenja tivatskog aerodroma.