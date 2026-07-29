EU upozorava da požari iz Španije i Francuske prijete da zapale celu Evropu, u sezoni koja bi mogla postati najgora u istoriji kontinenta.

Izvor: X/@Rizvana_Raza/Printscreen

Rizik od velikih šumskih požara u Evropi brzo raste, a s obzirom na to da požari bjesne u Španiji i Francuskoj već danima, postoji mogućnost da se požari prošire na veliki dio kontinenta do početka avgusta, upozorila je Evropska unija.

Marija Zuber, šefica Evropskog centra za koordinaciju reagovanja u vanrednim situacijama (ERCC), rekla je da su sljedeće zemlje sa povećanim rizikom Grčka, Italija i dijelovi centralne Evrope.

Posebno je naglasila da će naredni dani biti veoma teški za Francusku, dok bi, ako se požari u Portugalu i Španiji do tada ne stave pod kontrolu, "cijela Evropa mogla biti u plamenu", objavio je Sky News.

Prema njenim riječima, sezona požara 2026. mogla bi postati najgora u evropskoj istoriji, nadmašivši prošlogodišnji rekord. To je bilo zbog obilnih kiša tokom zime i proljeća, koje su podstakle bujni rast vegetacije, dok su letnji toplotni talasi i dugotrajna suša pretvorili tu vegetaciju u lako zapaljivo gorivo.

Dramatična situacija u Francuskoj i Španiji

Najozbiljnija situacija trenutno je na jugozapadu Francuske, posebno oko Bordoa i departmana Žironda, gdje su ogromni požari već spalili desetine hiljada hektara šume.

Hiljade stanovnika i turista je evakuisano zbog približavanja požara, uključujući kampove na atlantskoj obali, a hiljade vatrogasaca i desetine vatrogasnih aviona rade na terenu. Francuske vlasti upozoravaju da jaki vetrovi i novi toplotni talas otežavaju gašenje požara i da postoji visok rizik od novih izbijanja požara.

Ni Španija nije pošteđena. Zemlja se ovog ljeta suočava sa četvrtim velikim toplotnim talasom, sa nekoliko velikih požara koji bjesne u različitim regionima. Iako su neki požari delimično stavljeni pod kontrolu, opasnost ostaje zbog izuzetno visokih temperatura, suše i jakih vjetrova.

Španski premijer Pedro Sančez upozorio je da zemlja već osjeća posljedice klimatskih promena, dok vlasti strahuju od još požara u narednim danima. Evropska unija je već aktivirala Mehanizam civilne zaštite i poslala dodatne vatrogasne avione, helikoptere i vatrogasne timove iz nekoliko zemalja članica u Francusku i Španiju kako bi pomogla lokalnim službama u borbi protiv požara.

Novi požar u Turskoj, vatrogasci poginuli u Grčkoj

U međuvremenu, novi veliki požar izbio je na jugozapadu Turske, u provinciji Mugla, nedaleko od popularnih turističkih destinacija. Požar je počeo na poljoprivrednom zemljištu, a zatim se proširio na šumu, zbog čega su vlasti privremeno zatvorile glavni put između Fethijea i Antalije.

Pet aviona, 11 helikoptera, 40 vatrogasnih vozila i stotine hitnih službi poslato je da ugasi požar, pokušavajući da spriječi dalje širenje požara.

Massive fast-moving forest fire in Seydikemer, Muğla Province, Turkey (29.07.2026)pic.twitter.com/y1dvvsy8fg — رضوانہ (@Rizvana_Raza)July 29, 2026

Tragične vijesti stižu i iz Grčke. Dva vatrogasca su poginula u velikom šumskom požaru koji je izbio u regionu Retimno na Kritu u srijedu.

Oni su bili među 125 vatrogasaca koji su se borili sa vatrom, a grčka vatrogasna služba je saopštila da su "herojski poginuli na dužnosti štiteći živote građana, njihovu imovinu i prirodnu sredinu".

Gašenje požara je otežano jakim vjetrovima koji su raspirivali plamen, pa su u operaciju bila uključena četiri helikoptera i četiri vatrogasna aviona. Okolnosti njihove smrti još nisu objavljene.