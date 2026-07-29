Gradonačelnik Tomislav Šuta odbacio je te tvrdnje, ocijenivši ih neosnovanim

Izvor: youtube/printscreen/DYDODOS

Žestoka rasprava obilježila je sjednicu Gradskog vijeća Splita nakon što prijedlog izmjena Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata nije uvršten u dnevni red.

Bivši zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević optužio je aktuelnu gradsku vlast da štiti interese vlasnika noćnih klubova, tvrdeći da postoje indicije o povezanosti jednog lanca klubova sa novcem crnogorskog narko-kartela koji se pominje u slučaju Franković u Dubrovniku. Gradonačelnik Tomislav Šuta odbacio je te tvrdnje, ocijenivši ih neosnovanim.

Ivošević je odluku da se ne raspravlja o radnom vremenu noćnih klubova nazvao dokazom „demokratskog mraka“.

„Imamo određene indicije i saznanja da se u jednom od lanaca noćnih klubova u Splitu nalazi i novac jednog crnogorskog narko-kartela, istog onog koji se pominje u slučaju Frankovića u Dubrovniku. Tomislav Šuta obećao je uvesti red u centar grada, a nema snage ni da raspravlja o noćnim klubovima u Splitu“, rekao je Ivošević, prenosi portal RTCG pozivajući se na Slobodnu Dalmaciju.

Najavio je da će prijedlog izmjena ponovo biti upućivan Gradskom vijeću na svakoj narednoj sjednici, uz tvrdnju da aktuelna vlast pogoduje određenim interesnim grupama.

Govoreći o zabrani prodaje alkohola u trgovinama, Ivošević je istakao da njegova politička opcija nije zagovarala zabranu na području cijelog grada, već uvođenje zona.

„Kada smo mi predlagali zabranu prodaje alkohola u trgovinama, uvijek smo govorili o zoniranju, nikada o cijelom gradu. Natura grada nije da se kažnjavaju građani koji žele mirno provesti veče, već da se regulišu najopterećenije zone“, kazao je Ivošević, dodajući da bi se na taj način zaštitili istorijsko jezgro Splita i kvalitet života građana.

Na pitanje zbog čega takve mjere nijesu sprovedene dok je obavljao funkciju zamjenika gradonačelnika, odgovorio je da je njihove odluke pred kraj mandata poništilo nadležno ministarstvo, nakon čega je raspušteno Gradsko vijeće.

U međuvremenu, hrvatski nedjeljnik Nacional objavio je da je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković ponovo pod 24-časovnom policijskom zaštitom zbog prijetnji za koje policija sumnja da dolaze od pripadnika kavačkog i škaljarskog kriminalnog klana. Kako se navodi, motiv bi mogle biti izmjene Generalnog urbanističkog plana Dubrovnika, za koje Franković tvrdi da bi onemogućile dio planiranih građevinskih investicija.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta odbacio je Ivoševićeve optužbe i poručio da je prethodna gradska vlast imala dovoljno vremena da riješi problem.

„Gospodin Ivošević imao je priliku, dok je bio zamjenik gradonačelnika, zajedno sa gospodinom Puljkom. Imali su većinu u Gradskom vijeću. Mi smo donijeli ovu mjeru i smatramo da će ona sigurno dati rezultate“, rekao je Šuta.

Odgovarajući na optužbe, Šuta je uzvratio pitanjem o finansiranju svog političkog protivnika.

„Ja bih vas samo pitao ko njega cijelo vrijeme finansira, koja mafija stoji iza njega i ko plaća vozilo koje koristi. Nikada se nije izjasnio o tome“, kazao je Šuta.

Na pitanje da li je njegov knjigovodstveni ured vodio poslovne knjige jednog od noćnih klubova, nije dao direktan odgovor, navodeći da je riječ o tržišnom poslovanju.

„Neću govoriti šta moj ured radi i kome na tržištu pruža savjetodavne usluge. Sve te navode u cjelosti odbacujem i smatram da nemaju nikakve veze sa tvrdnjama dotičnog gospodina. Svoj posao radim maksimalno transparentno“, poručio je Šuta.

Ivošević je tokom sjednice iznio tvrdnje o mogućim vezama noćnih klubova u Splitu sa novcem crnogorskog narko-kartela, ali za te navode nije predstavio dokaze. Gradonačelnik Šuta ih je u potpunosti negirao.