"Nakon 11 sati, situacija se stabilizovala, pa je jedan avion uspješno sletio, a dva su poletjela. Ipak, izvjesno je da tokom dana dođe do daljeg odstupanja u redu letjenja" navodi se u saopštenju.

Izvor: MONDO

Uslijed nesvakidašnje koncentracije ptica u zoni poletno-sletne staze, jutrošnji letovi planirani za slijetanje na Aerodrom Tivat do 11 sati preusmjereni su na alternativne aerodrome, dok su odlazni letovi čekali odobrenje za polijetanje.

"Nakon 11 sati, situacija se stabilizovala, pa je jedan avion uspješno sletio, a dva su poletjela. Ipak, izvjesno je da tokom dana dođe do daljeg odstupanja u redu letjenja" navodi se u saopštenju.

Aerodrom Tivat, poručili su, kontinuirano primjenjuje sve propisane mjere i raspoloživa sredstva za rastjerivanje ptica. Tim povodom zasijeda Lokalni odbor za sigurnost, koji će, na osnovu procjene trenutne situacije donositi odluke o toku odvijanja vazdušnog saobraćaja.

"Sigurnost putnika, posada i vazduhoplova ostaje prioritet" zaključuju iz Aerodroma Crne Gore.