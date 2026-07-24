Koreanci su kroz finansijsku ponudu dali 100 miliona fiksne nadoknade za aerodrome i 35 odsto od godišnjih prihoda kao varijabilnu koncesionu naknadu. CAAP je nudio 101 milion fiksne naknade i nešto preko 17 odsto godišnjeg prihoda kao varijabilnu naknadu.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Južnokorejski Incheon International Airport Corporation (IIAC), prvorangirani ponuđač na tenderu za dodjelu Aerodroma Podgorica i Tivat pod koncesiju, odustao je od postupka jer je Ministarstvo saobraćaja ostalo pri stavu da se u ovoj fazi ne mogu mijenjati bitni elementi tendera i ponude, posebno obaveza uplate avansne koncesione naknade od 100 miliona eura u roku od 30 dana od zaključenja ugovora, saznaju “Vijesti”.

Izvor “Vijesti” je pojasnio da izvršna vlast nije bila spremna da koncesiju dodijeli drugorangiranom ponuđaču Corporation America Airports (CAAP), jer njegova finansijska ponuda nije bila prihvatljiva, pa je odlučeno da se predloži Skupštini kao koncedentu da poništi tender raspisan 2019. godine.

Redakcija "Vijesti" nezvanično saznaje da je prvorangirani ponuđač tražio odlaganja uplate avansne naknade za godinu dana od dana potpisivanja ugovora.

Koreanci su kroz finansijsku ponudu dali 100 miliona fiksne nadoknade za aerodrome i 35 odsto od godišnjih prihoda kao varijabilnu koncesionu naknadu. CAAP je nudio 101 milion fiksne naknade i nešto preko 17 odsto godišnjeg prihoda kao varijabilnu naknadu.

Vlada je prošle sedmice obavijestila javnost da je od IIAC primila zvanično pismo u kojem se navodi da se ta grupacija povlači iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore. Nakon toga se oglasio CAAP da je spreman da nastavi pregovore sa Vladom.

Izvor “Vijesti” je pojasnio da je Vlada na sjednici 8. aprila 2026. godine utvrdila Predlog za davanje koncesije Aerodroma Podgorica i Tivat prvorangiranom ponuđaču IACC i shodno usvojenim zaključcima od istog dana, Ministarstvo saobraćaja je uputilo Skupštini predlog sa cijelokupnom dokumentacijom na razmatranje i donošenje odluke.

“Kako su ponude oba ponuđača važile do 7. maja, Ministarstvo saobraćaja zatražilo je produženje njihovog važenja, kao i bankarskih garancija, za dodatna dva mjeseca, do 7. jula, što su obje kompanije prihvatile. Međutim, pošto ni u tom roku nije odlučeno o predlogu za davanje koncesije, Ministarstvo je ponovo tražilo produženje ponuda i garancija. Drugorangirani ponuđač CAAP pristao je na novi zahtjev, dok je IIACC, nakon isteka prethodno produženog roka, 8. jula obavijestio Ministarstvo da odustaje od daljeg učešća u postupku”, pojasnio je izvor “Vijesti”.

Vlada je u novembru 2017. godine donijela odluku o pokretanju postupka davanja Aerodroma Podgorica i Tivat pod koncesiju, a u avgustu 2019. usvojila koncesioni akt, nakon čega je u oktobru iste godine raspisan javni oglas za pretkvalifikaciju zainteresovanih ponuđača.

Na javni oglas za pretkvalifikaciju, raspisan 11. oktobra 2019. godine, pristiglo je sedam prijava. Nakon ocjene dokumentacije, za drugu fazu postupka kvalifikovani su južnokorejski Incheon International Airport Corporation, indijski GMR Airports Limited, konzorcijum koji čine francuski Groupe ADP i turski TAV Havalimanlari Holding, te luksemburški Corporation America Airports, dok tri ponuđača nijesu ispunila uslove za nastavak postupka.

Ministarstvo saobraćaja je u decembru 2024. godine kvalifikovanim ponuđačima uputilo poziv za dostavljanje obavezujućih ponuda, na koji su odgovorili samo IIAC i CAAP. Nakon ocjenjivanja ponuda, Tenderska komisija je prvo mjesto dodijelila Incheonu sa 96,18 bodova, dok je CAAP rangiran drugi sa 65,15 bodova. Komisija je potom Ministarstvu dostavila rang-listu i izvještaj o sprovedenom postupku, a Ministarstvo ih je objavilo na svojoj internet stranici.

Vlada je 9. aprila 2026. godine razmotrila predlog za dodjelu koncesije, rang-listu ponuđača, izvještaj o sprovedenom postupku, zapisnik Tenderske komisije, predlog ugovora, kao i prigovor drugorangiranog ponuđača. Pošto je Komisija za koncesije još krajem decembra prošle godine odbila taj prigovor, Vlada je utvrdila Predlog za davanje koncesije Aerodroma Podgorica i Tivat prvorangiranom ponuđaču, predlog odluke o dodjeli koncesije i predlog ugovora.

Pošto je procijenjena vrijednost aerodroma iznosila 264,36 miliona eura, odluku o dodjeli koncesije nije mogla donijeti Vlada već Skupština. Zakon o državnoj imovini propisuje da o raspolaganju državnom imovinom vrednijom od 150 miliona eura odlučuje parlament na predlog izvršne vlasti. Nakon procjene Uprave za državnu imovinu, Vlada je predmet sa kompletnom dokumentacijom uputila Skupštini na odlučivanje. Parlament zvanično dokumentaciju nije javno objavio na svom sajtu, niti je ovo pitanje otvarano u plenumu i na nekoj od sjednica skupštinskih radnih tijela.

“Podsjećamo da je proces razmatranja mogućeg davanja aerodroma pod koncesiju pokrenut s jasnim ciljem – da se obezbijede investicije, unaprijedi kvalitet usluga i osigura dalji razvoj vazdušnog saobraćaja, uz puno očuvanje nacionalnih interesa. Ukoliko pojedini zainteresovani investitori u bilo kojem trenutku procijene da nijesu u mogućnosti da ispune visoke standarde koje ovaj proces podrazumijeva, to ne mijenja čvrsto opredjeljenje Vlade da ni u ovom, ni u bilo kojem budućem postupku neće prihvatiti rješenja koja ne garantuju punu zaštitu vitalnih interesa Crne Gore”, saopšteno je iz Vlade prošle sedmice.

CAAP je početkom ove sedmice saopštio da su posvećeni ulaganju u Crnu Goru kroz taj koncesioni postupak i da su spremni nastaviti svoje učešće u skladu sa važećim pravnim okvirom i odlukama nadležnih institucija, kao kredibilan, pouzdan i dugoročan partner

Iz Aeroroma Crne Gore pozvali su Vladu da što prije donese odluku o daljem razvoju ovog preduzeća.

“Zbog neizvjesnosti oko koncesije direktno su usporena i odložena kapitalna infrastrukturna ulaganja od preko 150 miliona eura koja su neophodna da bi se aerodromi doveli na funkcionalni minimum. Umjesto toga, prinuđeni smo da tražimo prelazna i privremena rješenja kako bismo već za 2027. godinu obezbijedili veći broj gejtova i proširili elementarne kapacitete, jer smo svjesni da bez hitne adaptacije manevarskih površina i rješavanja pitanja otvorenosti Tivta noću nećemo moći da pratimo rastući priliv putnika”, rečeno je ove sedmice “Vijestima” u ACG.