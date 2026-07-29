Košarkaški klub Budućnost Voli uspio je da zadrži jednog od svojih najvažnijih igrača.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Američki krilni centar Džuvan Morgan i naredne sezone nosiće plavo-bijeli dres, nakon što je postignut dogovor o nastavku saradnje.

Morgan je prošle sezone bio jedan od nosilaca igre podgoričkog tima, a svojim partijama privukao je pažnju brojnih evropskih klubova. Uprkos interesovanju iz inostranstva, uprava Budućnosti uspjela je da zadrži iskusnog košarkaša, što predstavlja značajan uspjeh u sklapanju ekipe za novu sezonu.

Njegov ostanak donosi kontinuitet timu koji će i ove godine imati visoke ambicije u ABA ligi i Evrokupu. Morgan je tokom prethodne sezone bio prepoznatljiv po čvrstoj odbrani, skoku i energiji koju je unosio na parket, zbog čega je stekao povjerenje stručnog štaba i simpatije navijača.

Zadržavanjem jednog od ključnih igrača, Budućnost je napravila važan korak u formiranju konkurentnog sastava za sezonu koja slijedi. U klubu vjeruju da će upravo kontinuitet i očuvanje okosnice tima biti jedan od glavnih aduta u borbi za ostvarenje visokih ciljeva na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Ostankom Džuvana Morgana, plavo-bijeli su poslali jasnu poruku da žele da zadrže kvalitet i nastave da grade ekipu sposobnu za najveće izazove u regionalnoj i evropskoj košarci.