Po nastavku sjednice, obavljeno je novo izjašnjavanje, a Leković je konačno izabran uz podršku 44 poslanika.

Izvor: Demokrate

Poslanik Demokrata Momčilo Leković izabran je za člana Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore nakon ponovljenog glasanja u parlamentu, prenosi CdM.

Odluka o njegovom imenovanju donesena je na završetku današnje sjednice, na kojoj su poslanici prethodno usvojili izmjene izbornih zakona. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je kolege da se izjasne o predlogu za izbor Lekovića u skupštinski odbor.

U prvom krugu glasanja Leković je dobio podršku 39 poslanika, dok je osam bilo protiv. Nakon toga, Mandić je odredio kratku pauzu i obavijestio poslanike da je potrebno ponoviti glasanje.

Po nastavku sjednice, obavljeno je novo izjašnjavanje, a Leković je konačno izabran uz podršku 44 poslanika.