Udruženje prevoznika poručuje da će, ukoliko opstanu do ulaska Crne Gore u EU, biti primorani da se na evropskom tržištu bore nižim cijenama kako bi sačuvali kompanije i radna mjesta.

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Predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak saopštio je da razumije zabrinutost hrvatskih prevoznika zbog moguće konkurencije crnogorskih transportnih kompanija nakon ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, ukoliko su tačni medijski navodi da bi to moglo uticati na zatvaranje Poglavlja 14.

Lješnjak smatra da Hrvatska strateški štiti interese svojih prevoznika, dok je, kako navodi, domaći transportni sektor godinama bez adekvatne podrške države.

„Hrvatska razmišlja dugoročno i štiti svoje prevoznike, dok Vlada Crne Gore godinama zanemaruje domaći transportni sektor. Veliki broj naših kompanija možda neće ni dočekati članstvo u Evropskoj uniji, a one koje opstanu boriće se za goli opstanak“, poručio je Lješnjak.

Iz Udruženja navode da će crnogorski prevoznici, ukoliko opstanu, biti primorani da usluge nude po nižim cijenama od konkurencije, ne kako bi narušili tržište, već zato što će im to biti jedini način da ostanu konkurentni.

Ističu i da će koristiti sve mogućnosti koje dozvoljava zakonodavstvo Evropske unije, uključujući kabotažni prevoz, kako bi sačuvali kompanije, radna mjesta i egzistenciju zaposlenih.

Udruženje upozorava i da će uvođenje sistema EES (Entry/Exit System) dodatno opteretiti poslovanje domaćih prevoznika kroz duža zadržavanja na granicama Evropske unije, veće operativne troškove i manju konkurentnost.

„Ako danas neko u Hrvatskoj strahuje od crnogorskih prevoznika, taj strah nije posljedica naše snage, već činjenice da će oni koji prežive dugogodišnji nemar sopstvene države biti primorani da se za mjesto na evropskom tržištu bore svim zakonom dozvoljenim sredstvima. Za nas to neće biti borba za profit, već borba za opstanak“, zaključio je Lješnjak.