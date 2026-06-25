Kako navode iz Uprave carina, podržavaju pravo privrednih subjekata da ukažu na izazove sa kojima se suočavaju u poslovanju, ali ističu da javnost mora biti informisana na osnovu provjerenih činjenica.

Izvor: MONDO

Povodom navoda objavljenih u medijima, a koji se odnose na rad Carinske ispostave Debeli Brijeg, kao i ostalih segmenata u radu Uprave carina, s obzirom na to da Udruženje prevoznika učestalo objavljuje dezinformacije o radu Uprave carina, želimo da pojasnimo određene činjenice kako bi javnost bila tačno i objektivno informisana, saopštili su iz Uprave carina.

Kako navode iz Uprave carina, podržavaju pravo privrednih subjekata da ukažu na izazove sa kojima se suočavaju u poslovanju, ali ističu da javnost mora biti informisana na osnovu provjerenih činjenica, prenosi CdM.

Prema njihovim navodima, u periodu na koji se odnose iznesene tvrdnje, tranzitni postupci odvijali su se nesmetano, bez evidentiranih zastoja koji bi bili posljedica rada carinskog organa.

„Istovremeno, podsjećamo javnost da je 22. juna 2026. godine zabilježen kratkotrajan poremećaj u funkcionisanju servisa elektronske razmjene podataka usljed nepredviđenog tehničkog kvara na mrežnoj opremi, pri čemu navedena okolnost nije bila uzrokovana radom carinskog informacionog sistema niti postupanjem carinskih službenika. Po identifikaciji uzroka, tehničke smetnje su otklonjene, a servis elektronske razmjene podataka ponovo je uspostavljen“, saopšteno je iz Uprave carina.

Dodaju da se radno vrijeme od 07.00 do 22.00 časa, koje je pominjano u medijima, odnosi na rad špediterskih kuća, dok Carinska ispostava Debeli Brijeg funkcioniše neprekidno, odnosno 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici.

„Službenici su tokom cijelog dana i noći na raspolaganju za obradu i okončanje svih uredno podnesenih dokumenata, raspoređeni u četiri smjene kako bi se obezbijedio kontinuitet rada tokom 24 h, nesmetan protok ljudi i roba, a bez uticaja na kontrolnu funkciju Uprave carina. Vrijeme potrebno za prijem i obradu deklaracija, tj. završetak carinskog postupka, u prosjeku iznosi od 5 do 10 minuta, ukoliko su podnijete ispravno i ukoliko se ne vrši detaljan pregled podnešene robe“, navodi se u saopštenju.

Kako ističu, u periodima pojačanog robnog saobraćaja, uglavnom u jutarnjim i ranim večernjim satima, deklaracije se obrađuju redosljedom kojim su podnesene, uz dodatni angažman službenika u smjeni.

Iz Uprave carina tvrde da na ovom graničnom prelazu nije bilo dužih zadržavanja izazvanih postupanjem carinske službe niti prekida u radu elektronskog sistema za obradu deklaracija.

U saopštenju se navodi i da Uprava carina kontinuirano prati intenzitet saobraćaja i potrebe procesa rada na graničnim prelazima, te u skladu s tim planira i raspoređuje kadrovske kapacitete. U Carinskoj ispostavi Debeli Brijeg trenutno je raspoređeno 23 službenika, što je svrstava među najbrojnije ispostave u okviru Uprave carina.

„Radi tačnog informisanja javnosti, ističemo da su carinski službenici Uprave carina tokom 2025. godine, u postupcima kontrole prevoznika (vozača teretnih motornih vozila i autobusa), izdali 29 prekršajnih naloga i podnijeli tri krivične prijave nadležnom državnom tužilaštvu, dok je od početka 2026. godine do danas izdato 30 prekršajnih naloga i podnijeta jedna krivična prijava. U strukturi otkrivene krijumčarene robe preovlađuju roba široke potrošnje (tekstilni proizvodi, prehrambeni proizvodi, tehnička oprema i dr.), kao i akcizni proizvodi – alkoholna pića“, istaknuto je u saopštenju.

Dodaju da neosnovane insinuacije kojima se dovodi u pitanje zakonitost i profesionalnost rada Uprave carina mogu predstavljati indirektan pokušaj uticaja na rad carinskog organa u sprovođenju njegovih zakonskih nadležnosti, piše CdM.

„Uprava carina će, bez obzira na ovakve navode, nastaviti da svoje nadležnosti izvršava profesionalno, nepristrasno i isključivo u skladu sa zakonom“, poručili su.

Kada je riječ o radnom vremenu špeditera na ovom graničnom prelazu, iz Uprave carina navode da ono nije predmet njihovog izjašnjenja, ali podsjećaju da špediteri rade od 07.00 do 01.00 čas, a po potrebi i duže.

„Ukazujemo da špediteri koji posluju na ovom graničnom prelazu rade od 07:00 do 01:00 h, a shodno najavama prevoznika i duže, odnosno da se deklaracije podnesene u radnom vremenu obrađuju po prispjeću robe, u skladu sa aktom broj: 11910/1-24 kojim je precizirano da prisustvo podnosioca deklaracije nije obavezno“, navodi se u saopštenju.

Dodaju i da je od ove godine na snazi režim zabrane saobraćaja za teretna motorna vozila preko 7,5 tona, koji su propisali Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije za period od 15. juna do 15. septembra 2026. godine.

„Zabranjeno je njihovo puštanje u saobraćaj na ovom putnom pravcu u periodu od 19:00 h do 24:00 h i danima vikenda od 17:00 h do 24:00 h, što je dodatno opteretilo njihovo vrijeme zadržavanja na graničnom prelazu, a što opet nema veze sa radom carinske službe osim što dodatno opterećuje zbog velikog broja deklaracija za obradu u vremenu kada istekne navedena zabrana“, navodi se.

Govoreći o povraćaju dijela akcize, iz Uprave carina ističu da postupaju isključivo u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, prenosi CdM.

„Takođe, napominjemo da se rješavanje po zahtjevima za povraćaj akcize vrši u skladu sa pravilima upravnog postupka, te da na odluku Uprave carina stranka ima pravo žalbe drugostepenom organu. Kao i do sada, Uprava carina ostaje otvorena za neposrednu komunikaciju po svim pitanjima iz svoje nadležnosti, uključujući i pitanje povraćaja dijela akcize. Smatramo da je od izuzetnog značaja da se javnosti prezentuju tačne i provjerene informacije, kako bi se izbjeglo stvaranje pogrešne slike o radu službenika koji svakodnevno, u zahtjevnim uslovima i uz veliki obim posla, profesionalno obavljaju svoje dužnosti“, zaključuje se u saopštenju.