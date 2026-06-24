Posebno ukazuju na problem funkcionisanja graničnog prelaza Debeli Brijeg, koji predstavlja jedini drumski granični prelaz Crne Gore sa Evropskom unijom.

Izvor: MONDO, Lana Stošić

Udruženje prevoznika Crne Gore izrazilo je ozbiljnu zabrinutost zbog stanja u Upravi carina, koje, kako kažu, direktno ugrožava poslovanje domaćih prevoznika i konkurentnost crnogorske transportne privrede.

“Već duži vremenski period suočavamo se sa učestalim kvarovima informacionih sistema, izuzetno sporim radom carinskih službi, kao i nedovoljnim brojem službenika na ključnim graničnim prelazima i carinskim ispostavama. Posljedice takvog stanja su višesatna čekanja, povećani troškovi poslovanja, kašnjenja u isporukama i gubitak poslova na međunarodnom tržištu”, navodi Udruženje prevoznika Crne Gore.

Posebno ukazuju na problem funkcionisanja graničnog prelaza Debeli Brijeg, koji predstavlja jedini drumski granični prelaz Crne Gore sa Evropskom unijom.

“Iako potrebe privrede i međunarodnog transporta zahtijevaju neprekidan rad, u praksi se carinski postupci na ovom prelazu odvijaju samo u periodu od 07 do 22 časa, jer špediterske kompanije koje obavljaju neophodne procedure zatvaraju svoje poslovnice u 22 časa i sa radom ponovo počinju tek narednog dana u 07 časova”, ističe Udruženje prevoznika Crne Gore.

Prema njihovim riječima, dodatni problem nastaje tokom ljetnje turističke sezone, kada se za teretna vozila uvode ograničenja zbog kojih se rad na ovom graničnom prelazu faktički svodi na period od 07 do 19 časova.

“Posljedica ovakvog režima rada su višesatna zadržavanja, pa kamioni nerijetko čekaju 15 i više časova kako bi završili neophodne carinske procedure i nastavili put prema Evropskoj uniji. Takva praksa ozbiljno ugrožava konkurentnost domaćih prevoznika, povećava troškove poslovanja i stvara nepotrebne zastoje na najvažnijem međunarodnom transportnom pravcu Crne Gore”, ističe Udruženje prevoznika Crne Gore.

Smatraju neprihvatljivim da država koja teži punopravnom članstvu u Evropskoj uniji dozvoli da njen najvažniji granični prelaz za međunarodni transport funkcioniše na način koji ograničava protok robe i usporava privredne aktivnosti.

“Zahtijevamo hitno preduzimanje mjera kako bi se na prelazu Debeli Brijeg obezbijedio nesmetan i efikasan rad tokom 24 časa dnevno, u interesu crnogorske privrede i međunarodnog transporta”, ističe Udruženje prevoznika Crne Gore.

Posebno, naglašavaju, zabrinjava činjenica da su pojedini podzakonski akti koji regulišu povraćaj akcize na gorivo, prema njihovom mišljenju, neusaglašeni sa zakonskim rješenjima.

“Takvim propisima stvoreni su uslovi zbog kojih velika većina crnogorskih prevoznika nije u mogućnosti da ostvari pravo koje im zakon garantuje. Smatramo da je neophodno hitno izvršiti usklađivanje podzakonskih akata sa zakonom i omogućiti ravnopravan tretman svih privrednih subjekata”, ističe Udruženje prevoznika Crne Gore.

Takođe, dodaju, instrukcija Uprave carina za izradu tabele potrošnje goriva po kvartalima nije propisana zakonom, ali se u praksi nameće prevoznicima uz poruku da će zahtjevi za povraćaj akcize biti odbijeni ukoliko tabela ne bude dostavljena.

“Problem je u tome što takvu tabelu nije moguće precizno i tačno popuniti, jer nijedan prevoznik ne može sa sigurnošću utvrditi tačnu potrošnju goriva po pojedinačnom pravcu i relaciji. Time se prevoznici dovode u apsurdnu situaciju da unose procjene umjesto egzaktnih podataka, što može otvoriti brojna pravna pitanja u vezi sa vjerodostojnošću dostavljene dokumentacije”, navodi Udruženje prevoznika Crne Gore.

Podsjećaju da su crnogorski prevoznici među privrednim granama koje su najviše pogođene globalnom energetskom krizom.

“Cijena dizel goriva, kao osnovnog energenta bez kojeg nije moguće obavljati djelatnost drumskog prevoza, porasla je za približno 30 odsto, dok su cijene naših usluga porasle svega oko 10 odsto. Takav nesrazmjer doveo je do drastičnog pada profitabilnosti sektora, zbog čega veliki broj prevoznika danas posluje sa značajnim gubicima ili na samoj granici održivosti”, ističe Udruženje prevoznika Crne Gore.

U takvim okolnostima, navodi Udruženje prevoznika Crne Gore, posebno je neprihvatljivo da se domaćim prevoznicima kroz administrativne prepreke i nezakonite uslove faktički uskraćuje pravo na povraćaj dijela akcize na gorivo koje im po zakonu pripada.

“Umjesto da institucije pomognu očuvanju konkurentnosti domaće transportne privrede, stvara se dodatni finansijski pritisak na sektor koji je već suočen sa enormnim rastom troškova poslovanja”, ističe Udruženje prevoznika Crne Gore.

Zbog toga pozivaju nadležne organe državnog tužilaštva da ispitaju zakonitost ovakve prakse i utvrde odgovornost svih lica koja učestvuju u kreiranju i sprovođenju procedura koje nijesu zasnovane na zakonu.

“Takođe, pozivamo tužilaštvo da uzme izjave i informacije od predstavnika Udruženja prevoznika Crne Gore, koji su spremni da dostave sva saznanja i dokumentaciju kojom raspolažu”, ističe Udruženje prevoznika Crne Gore.

Naglašavaju da iz pojedinih država Evropske unije ostvarujemo povraćaj dijela plaćene akcize na gorivo bez komplikovanih i teško sprovodivih procedura, iako smo nerezidenti tih država.

Među prevoznicima postoje ozbiljne sumnje u pogledu pojedinih poslovnih odnosa između određenih struktura povezanih sa carinskim postupcima, vlasnika carinskih terminala i špediterskih kompanija.

“Zbog toga zahtijevamo od nadležnog tužilaštva da hitno ispita sve navode i utvrdi da li postoje elementi zloupotrebe službenog položaja, sukoba interesa ili drugih nezakonitih radnji koje štete privredi i crnogorskim prevoznicima”, ističe Udruženje prevoznika Crne Gore.

Takođe, pozivaju predstavnike Evropske unije u Crnoj Gori da se aktivno uključe u sagledavanje i rješavanje ovog problema, imajući u vidu da efikasna, transparentna i profesionalna carinska administracija predstavlja jedan od ključnih uslova na evropskom putu Crne Gore.

“Crnogorski prevoznici traže efikasnu, profesionalnu i transparentnu Upravu carina koja će biti servis privrede, a ne prepreka njenom razvoju. Očekujemo hitnu reakciju nadležnih institucija, povećanje kapaciteta carinske službe, stabilizaciju informacionih sistema i uklanjanje svih administrativnih barijera koje ugrožavaju domaće prevoznike”, navodi Udruženje prevoznika Crne Gore.

Upozoravaju da je stanje u sektoru postalo neodrživo.

“Ukoliko u najkraćem roku ne dođe do konkretnih pomaka i vidljivih aktivnosti na rješavanju navedenih problema, bićemo primorani da organizujemo obustavu rada i druge zakonom dozvoljene oblike borbe za zaštitu interesa crnogorskih prevoznika i hiljada porodica koje žive od ove djelatnosti. Naš cilj nije sukob sa institucijama, već uspostavljanje sistema koji će biti pravedan, efikasan i u službi građana i privrede Crne Gore”, poručuje Udruženje prevoznika Crne Gore.