Adžić stiže na jednogodišnju pozajmicu u redove "crno-zelenih", a Sasuolo će imati opciju da otkupi našeg fudbalera.

Izvor: X / SassuoloUS

Juče je sve nagovještavalo da je rasplet blizu, a danas je postalo zvanično - Vasilije Adžić je novi fudbaler Sasuola.

Adžić stiže na jednogodišnju pozajmicu u redove "crno-zelenih", a Sasuolo će imati opciju da otkupi našeg fudbalera.

Obezbijedio se i Juventus - "stara dama" će imati pravo preče kupovine. Jednostavnije, ko god bude zainteresovan za 20-godišnjeg Nikšićanina, Juve će se prvi pitati.

U prethodnoj sezoni Vasilije je odigrao 10 utakmica u Seriji A uz jedan postignut gol i to za pobjedu protiv Intera u debeloj sudijskoj nadoknadi vremena (4:3). Takođe, crnogorski fudbaler upisao je sedam nastupa u Ligi šampiona.

Manjak minutaže uticao je i na njegov angažman u reprezentaciji Crne Gore. Selektor Mirko Vučinić nije ga pozivao na posljednja okupljanja zbog nedostatka utakmica, pa bi ovaj novi izazov Adžiću mogao da donese i povratak među "hrabre sokole" ukoliko se izbori za minute.

Djeluje da je Sasuolo prava sredina da crnogorski talenat konačno dobije šansu da pokaže sve što zna. "Neroverdi" su prošle sezone bili 11. u Seriji A sa 49 osvojenih bodova.