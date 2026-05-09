Nakon ukidanja zabrane okupljanja, Udruženje prevoznika Crne Gore sprema novu blokadu i traži hitan dijalog sa Vladom

Izvor: Udruženje vozača

Udruženje prevoznika Crne Gore (UPCG) sprema najmasovniji protest do sada, kojem bi trebalo da se pridruže i prevoznici putnika, kao i nezadovoljni privrednici iz drugih sektora, prenosi portal Dan.

Iz Udruženja prevoznika, kako prenosi Dan, saopšteno je da će Upravi policije dostaviti novo obavještenje o vremenu i mjestu javnog okupljanja, nakon što je Upravni sud usvojio njihovu tužbu i ukinuo raniju odluku policije kojom je protest bio zabranjen.

To će biti treći protest prevoznika ove godine, a prema nezvaničnim informacijama koje prenosi portal Dan, novi skup bi mogao biti organizovan krajem maja. Prethodna dva protesta održana su u januaru i aprilu.

Prevoznici navode da je Upravni sud utvrdio da su im povrijeđena ustavom zagarantovana prava, ali i dalje ističu da ostaju otvoreni za dijalog i institucionalno rješavanje problema.

„Pozivamo Vladu da kroz razgovor i saradnju pristupi pronalaženju održivih rješenja u interesu svih privrednika i građana“, poručili su iz Udruženja, prenosi Dan.

Upravni sud je u obrazloženju presude ocijenio da policija nije dala dovoljno jasne i konkretne razloge za zabranu protesta. Kako se navodi u presudi, koju prenosi portal Dan, prijava se odnosila na blokadu jedne saobraćajnice kod graničnog prelaza Božaj, dok je policija u odluci govorila o širim posljedicama blokade graničnih prelaza uopšte, bez individualizovane procjene konkretnog slučaja.

Sud je takođe ukazao da nisu razmotrene alternativne mjere, poput vremenskog ograničenja ili djelimične blokade teretnog saobraćaja.

Istog dana kada je okončan raniji protest koji je trajao od 14. do 17. aprila, policija je zabranila njegovo dalje održavanje, što je, kako su tada naveli prevoznici, izazvalo dodatno nezadovoljstvo i nastavak blokada prekograničnog saobraćaja.

Zbog toga je, prema ranijim navodima predsjednika Udruženja Đorđija Lješnjaka, oduzeto šest kamiona, što su prevoznici ocijenili kao represiju, prenosi Dan.

Nakon prvog protesta, članovi Vlade su, kako podsjećaju prevoznici, postigli dogovor sa njima koji, prema njihovim tvrdnjama, nije ispunjen, dok tokom drugog protesta, kako navode, nije bilo nikakvog obraćanja nadležnih institucija. Jedan od ključnih zahtjeva ostaje brži povrat PDV-a, koji, kako tvrde, još uvijek nije realizovan.