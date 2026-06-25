Zbog stanja u Upravi carina, direktno je ugroženo poslovanje domaćih prevoznika i konkurentnost crnogorske transportne privrede, saopštili su iz Udruženje prevoznika Crne Gore.

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Kako navode, već duži period suočavaju se sa čestim kvarovima informacionih sistema, sporim radom carinskih službi i nedovoljnim brojem službenika na ključnim graničnim prelazima i carinskim ispostavama. Posljedice su, kako ističu, višesatna zadržavanja, rast troškova poslovanja, kašnjenja u isporukama i gubitak poslova na međunarodnom tržištu.

Posebno su ukazali na stanje na graničnom prelazu Debeli Brijeg, naglašavajući da zahtijevaju da taj jedini drumski granični prelaz Crne Gore sa Evropska unija radi 24 časa dnevno, umjesto sadašnjeg režima rada od 7 do 22 časa, odnosno od 7 do 19 časova tokom ljetnje sezone, prenosi Dan.

„Smatramo neprihvatljivim da država koja teži punopravnom članstvu u Evropskoj uniji dozvoli da njen najvažniji granični prelaz za međunarodni transport funkcioniše na način koji ograničava protok robe i usporava privredne aktivnosti“, poručili su iz Udruženja.

Oni su zatražili i da se svi podzakonski akti koji regulišu povraćaj akcize na gorivo usklade sa zakonom, navodeći da zbog postojećih procedura većina crnogorskih prevoznika nije u mogućnosti da ostvari pravo koje im je zakonom garantovano.

Istovremeno su pozvali tužilaštvo da ispita odgovorne u Upravi carina zbog zahtjeva da prevoznici dostavljaju tabele o potrošnji goriva po kvartalima, za koje tvrde da nijesu propisane zakonom.

„Problem je u tome što takvu tabelu nije moguće precizno i tačno popuniti, jer nijedan prevoznik ne može sa sigurnošću utvrditi tačnu potrošnju goriva po pojedinačnom pravcu i relaciji“, navode iz Udruženja.

Kako ističu, prevoznici se na taj način dovode u situaciju da dostavljaju procjene umjesto egzaktnih podataka, što može otvoriti brojna pravna pitanja u vezi sa vjerodostojnošću dokumentacije, piše Dan.

Pozvali su istražne organe da saslušaju predstavnike Udruženja koji su spremni da dostave informacije o zahtjevima Uprave carina.

„Među prevoznicima postoje ozbiljne sumnje u pogledu pojedinih poslovnih odnosa između određenih struktura povezanih sa carinskim postupcima, vlasnika carinskih terminala i špediterskih kompanija. Zbog toga zahtijevamo od nadležnog tužilaštva da hitno ispita sve navode i utvrdi da li postoje elementi zloupotrebe službenog položaja, sukoba interesa ili drugih nezakonitih radnji koje štete privredi i crnogorskim prevoznicima“, kazali su iz UPCG, pozivajući i predstavnike EU u Crnoj Gori da se uključe u rješavanje ovog problema.

Prevoznici poručuju da je stanje u sektoru postalo neodrživo i upozoravaju da će, ukoliko u najkraćem roku ne bude konkretnih pomaka i vidljivih aktivnosti na rješavanju navedenih problema, organizovati obustavu rada i „druge zakonom dozvoljene oblike borbe“.