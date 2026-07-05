U Državnoj revizorskoj instituciji tvrde da im Ministarstvo finansija ugrožava finansijsku nezavisnost i najavljuju obustavu revizije završnog računa budžeta.

Izvor: MONDO

Kako prenosi RTV Podgorica, zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) razmatraju organizovanje štrajka zbog, kako tvrde, dugogodišnjeg nerješavanja pitanja zarada i finansijske nezavisnosti te institucije.

Predsjednik Sindikata DRI i član te institucije Veselin Milović kazao je da, uprkos zaključku skupštinskog Odbora za ekonomiju iz prošle godine da Vlada obezbijedi sredstva za unapređenje materijalnog položaja državnih revizora, to do danas nije učinjeno.

"Tražimo da se zakonom regulišu naše zarade i materijalni status, kako Vlada više ne bi mogla da utiče na budžet DRI, jer se time narušava naša nezavisnost", rekao je Milović.

Kako prenosi RTV Podgorica, u DRI upozoravaju da revizori obavljaju izuzetno odgovoran posao koji zahtijeva visok nivo stručnosti, dok su njihova primanja, koja iznose oko 1.300 eura, znatno ispod nivoa koji smatraju primjerenim.

Milović je najavio da će, ukoliko ne bude odgovora nadležnih, uslijediti štrajk upozorenja, a potom i potpuna obustava rada, uključujući reviziju završnog računa budžeta, koja je zakonska obaveza DRI.

Član Senata DRI Milan Popović upozorio je da bi ovakva situacija mogla imati posljedice i na evropski put Crne Gore.

"Sigurno se Poglavlje 32, ako se mi pitamo, u ovakvom zakonodavnom ambijentu neće zatvoriti", poručio je Popović.

Kako navodi RTV Podgorica, iz Ministarstva finansija, kojim rukovodi Novica Vuković, do zaključenja priloga nijesu odgovorili na pitanja povodom navoda Državne revizorske institucije.