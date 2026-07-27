"Bila sam šoku kada sam vidjela snimak": Oglasila se starleta koja je uhapšena u Hrvatskoj, evo zašto je urlala na ulici

Laura Prgomet objavila zvanično saopštenje o incidentu u Hrvatskoj zbog kojeg je privedena.

Izvor: TikTok/AndrijaNaglić/Instagram/printscreen/Laura Prgomet

Početkom mjeseca region je u šoki gledao snimak Laure Prgomet, učesnice emisije "Gospodin savršeni", koja divlja na ulici i baca čaše, nakon čega je privedena.

Lauri je ubrzo određen istražni pritvor zbog dva krivična djela napada na službeno lice. Starleta je prilikom privođenja fizički napala policajca, koji nije povrijeđen, kao i policajku, kojoj je nanijela lakše tjelesne povrede.

Sada se oglasila saopštenjem u kojem navodi da je "bila šokirana kada je pogledala snimak", izvinila se "policajcu koji je samo obavljao svoju dužnost", ali i istakla da su je povrijedili komentari koji su usledili nakon incidenta.

Njeno saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Dragi prijatelji, pratioci i cjelokupna hrvatska javnosti,

Nakon nemilih događaja koji su se početkom jula dogodili u Dubrovniku, a koji su rezultirali mojim pritvorom, osjećam potrebu da vam se obratim iskreno i iz srca.

Prije svega, želim da kažem da sam, kada sam prvi put pogledala snimke tog događaja, ostala šokirana. Gledala sam osobu koju gotovo nisam mogla da prepoznam. Ponašanje koje se na njima vidi nije ponašanje kakvo me inače opisuje niti predstavlja moje vrijednosti, moj karakter i način na koji živim svoj život.

Ne tražim opravdanje za ono što se dogodilo. U potpunosti prihvatam odgovornost za svoje ponašanje i svjesna sam da sam svojim postupcima izazvala nelagodu, zabrinutost i dodatni posao ljudima koji su samo obavljali svoj posao. Zbog toga mi je iskreno i duboko žao.

Posebno želim da se izvinim svim zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, a naročito policijskim službenicima koji su te noći postupali prema meni. Posebno izvinjenje želim da uputim policijskoj službenici kojoj sam, kao žena ženi, izgovorila riječi kojih se danas iskreno stidim. Uvrede i način na koji sam joj se obraćala nisu dio mog karaktera, nisu dio mog rječnika i nisu način na koji se odnosim prema ljudima. Iskreno mi je žao što je upravo ona bila izložena takvim riječima i ponašanju. Jednako izvinjenje dugujem i policijskom službeniku koji je te večeri profesionalno obavljao svoju dužnost.

Izvinjavam se i svim drugim osobama koje je moje ponašanje pogodilo ili uznemirilo – zdravstvenim radnicima, ostalim zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, zaposlenima u DORH-u, kao i Sudu u Dubrovniku. Zahvalna sam što mi je omogućeno da se branim sa slobode. Djelo koje mi se stavlja na teret prihvatam i zbog njega se iskreno kajem. Kada bih mogla da vratim vrijeme, učinila bih sve da se ta dvadeset četiri sata nikada nisu dogodila.

Istovremeno osjećam potrebu da kažem i nešto što mi je izuzetno važno. U trenutku kada su se svi ti događaji odvijali nisam bila u svom uobičajenom psihofizičkom stanju. Vjerujem da će nadležne institucije utvrditi sve okolnosti koje su tome prethodile i zbog toga o njima u ovom trenutku ne mogu i ne želim detaljnije da govorim. Mogu samo da kažem da duboko osjećam kako odluke koje sam tada donosila i način na koji sam se ponašala nisu bili odraz mene kao osobe.

Nakon svega što se dogodilo, želim da se osvrnem i na reakcije dijela javnosti, društvenih mreža i pojedinih medija. Svjesna sam da sam svojim ponašanjem izazvala interesovanje javnosti i prihvatam da snosim posledice svojih postupaka. Međutim, bilo mi je izuzetno teško da gledam kako se najteži trenuci jednog ljudskog sloma neprestano dijele, montiraju, ismijavaju i koriste za ponižavanje mene, ali i drugih učesnika događaja, uključujući policijske službenike koji su samo obavljali svoj posao.

Posebno me pogodila količina uvreda, poruga i osuda ljudi koji ne znaju šta se događalo prije tih snimaka niti u kakvom sam se stanju nalazila. Sve to ostavilo je ozbiljne posledice na moje psihičko stanje, zbog čega sam bila primorana da potražim stručnu psihološku pomoć. Još teže od svega bilo mi je da gledam koliko je zbog svega propatila moja porodica i ljudi koji me vole.

Zbog toga želim da uputim iskren apel svima – građanima, medijima i korisnicima društvenih mreža. Kada vidite osobu koja se nalazi u očiglednom psihičkom ili fizičkom rastrojstvu, pokušajte najprije da pomognete. Pokušajte da pokažete razumijevanje i saosjećanje prije nego što posegnete za mobilnim telefonom, kamerom ili komentarom. Nikada ne znate kroz šta ta osoba prolazi i šta joj se prethodno dogodilo. Jedna objava, jedan komentar ili jedno ismijavanje mogu ostaviti posledice koje traju mnogo duže nego što bilo ko može da zamisli.

Ako moje iskustvo može da ima bilo kakav smisao, voljela bih da bude upozorenje, naročito mladim djevojkama. Čuvajte sebe, pazite sa kim ste, kome vjerujete i u kakvim se situacijama nalazite. Dovoljna je jedna noć da vam promijeni život na način koji nikada niste mogli da zamislite.

Najveću zahvalnost dugujem svojoj porodici, prijateljima i svim dragim ljudima koji su, uprkos svemu, ostali uz mene. Njihova ljubav, podrška i vjera u mene dali su mi snagu da se suočim sa posledicama svega što se dogodilo i da nastavim da radim na sebi kako se ovako nešto više nikada ne bi ponovilo.

Izvor: printscreen/tiktok/lauraprgomet

Još jednom, od srca, izvinjavam se svima koje sam svojim ponašanjem povrijedila, uznemirila ili razočarala.

S vjerom da iz svake greške možemo nešto da naučimo i postanemo bolji ljudi, šaljem vam poruku mira, razumijevanja i ljubavi.

Voli vas, vaša Laura."



(Hrvatska danas, MONDO)