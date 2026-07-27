Navode da je rast cijena posljedica kontinuiranog poskupljenja sirove nafte i naftnih derivata na međunarodnom tržištu, izazvanog geopolitičkim tenzijama na Bliskom istoku, kao i poremećajima u globalnim transportnim i snabdjevačkim lancima.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Vlada Crne Gore saopštila je da je rast cijena sirove nafte i naftnih derivata na međunarodnom tržištu nastavljen usljed geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku, kao i poremećaja u globalnim transportnim i snabdjevačkim lancima.

To je navedeno u obrazloženju Odluke o visini akciza na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, koju je Vlada usvojila na večerašnjoj elektronskoj sjednici, a prema kojoj će od 28. jula cijena Eurosupera 98 biti 1.81 eura, Eurosupera 95 1.77, a Eurodizela 1.79 eura.

Iz Vlade su poručili da će, u cilju ublažavanja uticaja rasta cijena na građane i privredu, i tokom turističke sezone nastaviti da primjenjuju umanjenje akcize na eurodizel, uz prilagođen nivo umanjenja u skladu sa važećom odlukom.